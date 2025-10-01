¡ÖTGCËÌ¶å½£2025¡×áÄ¿¿¤¢¤ß¼ç±é¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×SP¥¹¥Æ¡¼¥¸·èÄê ¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¡¦¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÄÉ²ÃÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/01¡Û10·î11Æü¤ËÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡ÊTGCËÌ¶å½£2025¡Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÎáÏÂ¥¤¥Áµã¤±¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿³©Àî¤Ê¤ª⽒¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼½ã°¦⼩Àâ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡Ê2023Ç¯´©⾏¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡ØÍ¾Ì¿10Ç¯¡Ù¡¢¡Ø¤¤¤Þ¡¢²ñ¤¤¤Ë¤æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ¤ò⼿¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É²¬⽥ØªÏÂ⽒¤È¡¢¡ØÈþ¤·¤¤Èà¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã⼿¼Â⼒ÇÉ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃí⽬¤ò½¸¤á¤ë¼ò°æ⿇⾐⽒¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£2025Ç¯10⽉17⽇¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ëÆ±ºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¼ç⼈¸ø¡¦ºù°æË¨¤¬¡¢⾼¹»1Ç¯⽣¤Î½Õ¤Ë⼀⽣Ê¬¤ÎÎø¤ò¤¹¤ëÊª¸ì¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Àè⽉2025Ç¯9⽉10⽇¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¤ÇGPÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¼ã⼿ÇÐÍ¥¤Ç¡¢Æ±ºîÉÊ¤Ë¤Æ⻑ÊÔ±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ºù°æË¨Ìò¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ª¥±⾏¤³¡ª¡Ù¤Ç¡¢¡ÖÂè48²ó ⽇ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¿·⼈ÇÐÍ¥¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¡¢Æ±ºî¤Ë¤ÆË¨¤ËÆÍÁ³¹ð⽩¤µ¤ì¤ëÆ±µé⽣¡¦º´Æ£⽇¸þÌò¤ò±é¤¸¤ëã·Æ£½á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥å¥¢¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢¡È⼈µ¤ÇÐÍ¥¤ÎÅÐ⻯⾨¡É¤È¤âëð¤ï¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯⽤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢Æ±ºî¤Ç¤ÏË¨¤Î¿ÆÍ§¡¦⾼±óÎïÌò¤ò±é¤¸¤ëÃÓÃ¼°É»ü¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï⾃Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢Æ±ºî¤Ç¤Ï⽇¸þ¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤ÎÀîÂ¼·ò⼆¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥⼒¤Ç±é¤¸¤ëµÈß·Í×⼈¤é¡¢¿·À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£4¿Í¤Ï¤È¤â¤ËTGCËÌ¶å½£½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Àè⽉2025Ç¯9⽉12⽇¤è¤ê¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë⼈µ¤⼥Í¥¤Ç¡¢9⽉16⽇¤Ë¤Ï¡¢20ÂåºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ø²¬ºê¼Ó³¨ 2nd ¼Ì¿¿½¸ Lupinus¡Ù¤òÈ¯Çä¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë²¬ºê¼Ó³¨¤¬·èÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÏ»ËÜ⽊¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Øsilent¡Ù¡¢¡ØºÇ⾼¤Î¶µ»Õ1Ç¯¸å¡¢»ä¤Ï⽣ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡Ù¡¢¡Ø¸æ¾åÀè⽣¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¡¢2025Ç¯10⽉1⽇ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø25 »þ¡¢⾚ºä¤Ç Season2¡Ù¡¢10⽉17⽇ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î 24»þ season2¡Ù¤Ë⽴¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦²Æ⽣⼤¸Ð¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬300Ëü⼈¤òÄ¶¤¨¡¢SNS¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¡È¥¯¥»¶¯¤á¡É¤ÊÆ°²è¤¬⼈µ¤¤Î¥¥Ã¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¡¢⼈µ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö⼯ºî¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê⼯ºîºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢2024Ç¯12⽉¤Ë¤ÏÅìµþ¡¢2025Ç¯3⽉¤Ë¤Ï⼤ºå¤Ë¤ÆÅ¸Í÷²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡¢7⽉¤Ë¤Ï½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Á¥Ó¤ß¤é¤ó¤Î¥¯¥»¶¯⼯ºî BOOK¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿Ë¾Íö¤éTGCËÌ¶å½£½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë2¿Í¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡¢2024Ç¯3⽉11⽇¤Ë¡Ø¤·¤Ê¤³¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆ⽣²ó¿ô¤Ï3,900Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬Áª¤Ö2024Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ100%¤Î¡È¸¶½É¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤Ç¡¢¡ØTGCËÌ¶å½£2025¡Ù¤ÎÍâ⽇2025Ç¯10⽉12⽇¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØTGC KIDS ¥Õ¥§¥¹ KITAKYUSHU 2025¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤Ê¤³¤¬ÄÉ²Ã·èÄê¡£2⽇´Ö¤ËÅÏ¤êËÌ¶å½£¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
ABEMA¤Ç¤ÎÆÈÀêÌµÎÁ⽣Ãæ·Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢TGC¸ø¼°LINE VOOM¡¦X¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Lemino¤Ç¤ÎºÆ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê30Ê¬¥Ç¥£¥ì¥¤¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢⼩ÁÒ±ØJAM¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£TGCËÌ¶å½£¤ÎÇ®¶¸¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñ¡¢À¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë¡£
¡ØTGCËÌ¶å½£2025¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬È¯¤Î3⼈ÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥·¥£½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¡ØRomance¡Ù¤¬¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÈÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡É¤È¥Þ¥ë¥·¥£⾃¤é¤ÎÀ¼¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ø¤Î·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10⽉1⽇¤è¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥·¥£¡ß¡ØTGCËÌ¶å½£2025¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¡×¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥·¥£¤¬ËÌ¶å½£¤Î¤Þ¤Á¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£ËÌ¶å½£¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¢¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶⼩ÁÒ¡¢¥»¥ó¥È¥·¥Æ¥£¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯ËÌ¶å½£¡¢¾¦Å¹³¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÌ¶å½£»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç¡¢¡ØRomance¡Ù¤È¥Þ¥ë¥·¥£¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢ËÌ¶å½£»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥£¡ß¡ØTGCËÌ¶å½£2025¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼Á°¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖTGCËÌ¶å½£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Þ¥ë¥·¥£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡ØRomance¡Ù¤Ï¡¢¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤ä⽇¾ï¤ËºÌ¤ê¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é¡É¤È¥Þ¥ë¥·¥£¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢2025Ç¯11⽉12⽇È¯ÇäÍ½Äê¤Î3rd ALBUM¡ØFlavors¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
½Ð±é¼Ô¤ËËè²ó¹¥É¾¤Î¡¢TGCÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ð±é¼Ô¸þ¤±¹ë²Ú¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤â¡¢³¤Á¯¤äËÌ¶å½£»Ô¼ã¾¾¶è¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿½Ü¤Î¡Ö¼ã¾¾ÌîºÚ¡×¤ÎÅ·¤×¤é¡¢¡ÖËÌ¶å½£¥¢¥ï¥Ó¡×¤È¡Ö¥¤¥«¡×¤Î¥Þ¥ê¥Í¥µ¥é¥À¡¢Ê¡²¬¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤«¤·¤ïÈÓ¡×¤ä¡Ö¤â¤ÄÆé¡×¡¢ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Ç⼀Æ¬⼀Æ¬⼤ÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿⿊⽑ÏÂ⽜¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á¸¡ºº¤Ë¤è¤êÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿⽜¤À¤±¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö⼩ÁÒ⽜¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¡ÖÊ¡²¬¸©»º¤Î½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤ò»È⽤¤·¤¿¥¿¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¤´ÅöÃÏ⾷ºà¤ò»È⽤¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ç½Ð±é¼Ô¤ò¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡áÄ¿¿¤¢¤ß¡¦ã·Æ£½á¤é¡¢±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é
¡ÖÎáÏÂ¥¤¥Áµã¤±¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿³©Àî¤Ê¤ª⽒¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼½ã°¦⼩Àâ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡Ê2023Ç¯´©⾏¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡ØÍ¾Ì¿10Ç¯¡Ù¡¢¡Ø¤¤¤Þ¡¢²ñ¤¤¤Ë¤æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ¤ò⼿¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É²¬⽥ØªÏÂ⽒¤È¡¢¡ØÈþ¤·¤¤Èà¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã⼿¼Â⼒ÇÉ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃí⽬¤ò½¸¤á¤ë¼ò°æ⿇⾐⽒¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£2025Ç¯10⽉17⽇¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ëÆ±ºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢¡²¬ºê¼Ó³¨¡¦²Æ⽣⼤¸Ð¤é¤â½Ð±é
¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Àè⽉2025Ç¯9⽉12⽇¤è¤ê¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë⼈µ¤⼥Í¥¤Ç¡¢9⽉16⽇¤Ë¤Ï¡¢20ÂåºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ø²¬ºê¼Ó³¨ 2nd ¼Ì¿¿½¸ Lupinus¡Ù¤òÈ¯Çä¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë²¬ºê¼Ó³¨¤¬·èÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÏ»ËÜ⽊¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Øsilent¡Ù¡¢¡ØºÇ⾼¤Î¶µ»Õ1Ç¯¸å¡¢»ä¤Ï⽣ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡Ù¡¢¡Ø¸æ¾åÀè⽣¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¡¢2025Ç¯10⽉1⽇ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø25 »þ¡¢⾚ºä¤Ç Season2¡Ù¡¢10⽉17⽇ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î 24»þ season2¡Ù¤Ë⽴¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦²Æ⽣⼤¸Ð¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬300Ëü⼈¤òÄ¶¤¨¡¢SNS¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¡È¥¯¥»¶¯¤á¡É¤ÊÆ°²è¤¬⼈µ¤¤Î¥¥Ã¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¡¢⼈µ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö⼯ºî¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê⼯ºîºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢2024Ç¯12⽉¤Ë¤ÏÅìµþ¡¢2025Ç¯3⽉¤Ë¤Ï⼤ºå¤Ë¤ÆÅ¸Í÷²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡¢7⽉¤Ë¤Ï½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Á¥Ó¤ß¤é¤ó¤Î¥¯¥»¶¯⼯ºî BOOK¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿Ë¾Íö¤éTGCËÌ¶å½£½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë2¿Í¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡¢2024Ç¯3⽉11⽇¤Ë¡Ø¤·¤Ê¤³¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎºÆ⽣²ó¿ô¤Ï3,900Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬Áª¤Ö2024Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ100%¤Î¡È¸¶½É¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤Ç¡¢¡ØTGCËÌ¶å½£2025¡Ù¤ÎÍâ⽇2025Ç¯10⽉12⽇¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØTGC KIDS ¥Õ¥§¥¹ KITAKYUSHU 2025¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤Ê¤³¤¬ÄÉ²Ã·èÄê¡£2⽇´Ö¤ËÅÏ¤êËÌ¶å½£¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢¡ABEMA¤Ç¤ÎÆÈÀêÌµÎÁ⽣Ãæ·Ñ¤Ê¤É¤â·èÄê
ABEMA¤Ç¤ÎÆÈÀêÌµÎÁ⽣Ãæ·Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢TGC¸ø¼°LINE VOOM¡¦X¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Lemino¤Ç¤ÎºÆ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê30Ê¬¥Ç¥£¥ì¥¤¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢⼩ÁÒ±ØJAM¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£TGCËÌ¶å½£¤ÎÇ®¶¸¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñ¡¢À¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë¡£
¢¡¥Þ¥ë¥·¥£¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡ÖRomance¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê
¡ØTGCËÌ¶å½£2025¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬È¯¤Î3⼈ÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥·¥£½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¡ØRomance¡Ù¤¬¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÈÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡É¤È¥Þ¥ë¥·¥£⾃¤é¤ÎÀ¼¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ø¤Î·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10⽉1⽇¤è¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥·¥£¡ß¡ØTGCËÌ¶å½£2025¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¡×¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥·¥£¤¬ËÌ¶å½£¤Î¤Þ¤Á¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£ËÌ¶å½£¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¢¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶⼩ÁÒ¡¢¥»¥ó¥È¥·¥Æ¥£¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯ËÌ¶å½£¡¢¾¦Å¹³¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÌ¶å½£»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç¡¢¡ØRomance¡Ù¤È¥Þ¥ë¥·¥£¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢ËÌ¶å½£»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥£¡ß¡ØTGCËÌ¶å½£2025¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼Á°¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖTGCËÌ¶å½£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Þ¥ë¥·¥£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡ØRomance¡Ù¤Ï¡¢¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤ä⽇¾ï¤ËºÌ¤ê¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é¡É¤È¥Þ¥ë¥·¥£¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢2025Ç¯11⽉12⽇È¯ÇäÍ½Äê¤Î3rd ALBUM¡ØFlavors¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡¤´ÅöÃÏ⾷ºà¤ò»È⽤¤·¤¿½Ð±é¼Ô¸þ¤±¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼È¯É½
½Ð±é¼Ô¤ËËè²ó¹¥É¾¤Î¡¢TGCÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ð±é¼Ô¸þ¤±¹ë²Ú¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤â¡¢³¤Á¯¤äËÌ¶å½£»Ô¼ã¾¾¶è¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿½Ü¤Î¡Ö¼ã¾¾ÌîºÚ¡×¤ÎÅ·¤×¤é¡¢¡ÖËÌ¶å½£¥¢¥ï¥Ó¡×¤È¡Ö¥¤¥«¡×¤Î¥Þ¥ê¥Í¥µ¥é¥À¡¢Ê¡²¬¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤«¤·¤ïÈÓ¡×¤ä¡Ö¤â¤ÄÆé¡×¡¢ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Ç⼀Æ¬⼀Æ¬⼤ÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿⿊⽑ÏÂ⽜¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á¸¡ºº¤Ë¤è¤êÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿⽜¤À¤±¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö⼩ÁÒ⽜¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¡ÖÊ¡²¬¸©»º¤Î½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤ò»È⽤¤·¤¿¥¿¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¤´ÅöÃÏ⾷ºà¤ò»È⽤¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ç½Ð±é¼Ô¤ò¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
