◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 練習日（１日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

米ツアーを主戦場とし、今季国内ツアー初出場となる古江彩佳（富士通）は１日、練習ラウンド後に取材に応じ、国内では３年ぶりの優勝に向けて意気込みを語った。

先月２３日に帰国した古江は、故郷・兵庫でのメジャー大会に向けて「（調子は）ボチボチかな。地元の兵庫なので頑張りたい。自分の状態を見つけて、しっかり自信を持っていけるのがベストだと思う」と見据えた。

ジュニア時代から知るコースだが、この日まで３日連続で１８ホール、計５４ホールの練習ラウンドを敢行した。「知ってるコースにしては多めかな。ティーショットの感じだったり、いろんなところから打てる。知ってるコースとはいえ、回っていた時とは別物なので、そこを確認したいので多めだった」と意図を明かした

２２年から米ツアーに本格参戦して４年目。今季はトップ５入りが３回あるが、優勝はまだない。「最初のアメリカでの試合はあまり良くなかった。最近は、だいぶ戻ってきてる方かな」と徐々に調子を上げてきている。

今季の国内ツアーでは、プロ１年目の入谷響（加賀電子）や荒木優奈（Ｓｋｙ）、前週は２年目の菅楓華（ニトリ）ら若手選手が続々と初優勝を飾っている。２５歳の古江は「あまりネットとか見ないので、全然分からない。知らない方も多い」と苦笑し、「勢いに負けないように頑張りたい」と力を込めた。

国内ツアーでは、２２年の富士通レディース以来となる優勝を目指す。昨年大会で首位発進しながら４位に終わった古江は「しっかりフェアウェーキープをしていきたい。６０台はしっかり出していかないときついかな」と抱負を語った。