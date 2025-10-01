◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース１０―５レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、ポストシーズン初戦のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、先頭弾を放つなど２本塁打を放ち、チームの快勝に大きく貢献した。これまで本塁打を放った中での自己最速の球速は１００・１マイル（約１６１・１キロ）だったが、初回の先頭弾では先発右腕グリーンの１００・４マイル（約１６１・６キロ）を捉え、自身最も速い球をスタンドに運んだ。試合後には会見に出席した。

大谷の会見での主な問答は以下の通り。

―先頭弾について。

「スタートとしていい打席だったと思いますし、難しいボールでしたけど、言い反応ができたと思います」

―３戦目がなかったらいつ登板するのか。

「いつでも行けるように準備はしてますし。監督含めて現場じゃないところに聞いてもらえれば、答えてもらえるんじゃないかなと思います（笑）」

―テオが好調で打線の怖さを感じたが。

「もちろん重要な場面で大きなホームランだと思いますし、打線が全体的にしっかりと出塁する、進塁させる。最後決める、こういう流れとして全員がいい攻撃ができてたんじゃないかなと思います」

―リハビリの縛りがなくなって、シーズン後半も調子がよかったが、それがいい結果につながっているのか。

「これから、今日は良かったですけど、明日以降がどうなるかまだわからないですし、切り替えが必要ですけど、最後いい形で終われている。どっちもいい形で終われてるっていうのは、自分としてもスッキリとした気持ちで今日ものぞめている。そういう意味では気持ちの面でね、最後、いい形で終われたっていうのはよかったじゃないかな」

―先制の重要さについて。

「それは先発投手にとっても。早い段階で援護があるっていうのは、それだけ余裕を持ってゾーンを攻めれるっていうのにも繋がりますし、先制点以降の打席に関しても、みんながこう少し心に余裕を持って、思い切って触れる場面も、タイゲームで迎えるよりも、そういうね、１点取ってる、追加点を取ってリードしてるっていう打席の方が、気持ちとしてはいい攻撃ができるんじゃないかな」

―２本の本塁打が対照的。どちらが理想だったか。

「どちらもね、もちろん違った良さがありますし、１本目に関して、さっきも言いましたけどね、１００マイルのインコースなので、なかなか狙ってるからといって何本も打てる球ではないですし、２本目に関しては甘かったんですけど、ランナーのいる場面でいい追加点になっているので、どちらも良さがあるのかなと思っています」