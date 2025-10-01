WCS第1戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発。初回の第1打席に先頭打者弾を放つと、6回の第4打席にはこの日2本目となる本塁打を放った。妻・真美子さんがスタジアムで見守る中での大暴れに、ネット上のファンも反響を寄せている。

大谷は初回、相手先発グリーンの100.4マイル（161キロ）の4球目をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速の先頭打者弾となった。

第2、3打席は三振に倒れたが、6-0とリードの6回の第4打席に再び爆発。2死一塁から右腕フィリップスのスライダーを叩くと、打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の一発は、右中間スタンドに着弾した。

試合前には、ドジャース選手の妻たちが運営する「ドジャース・ワイブズ」の公式インスタグラムが、集合写真を投稿。黒いノースリーブに白いパンツ姿の真美子さんの姿も見られた。愛妻が見守る中での固め打ちに、X上の日本人ファンも反応している。

「真美子さんの応援は心強い！ ドジャース愛が伝わってきます」

「今日真美子さんきてるから大谷翔平さんHR2本も打ったのか..」

「ドジャース奥様会、強い」

「真美子さんの姿久々に見れて嬉しい」

「漫画みたいに口押さえて驚いちゃったwww 真美子さんパワー？」

「真美子さんの前で先頭打者ホームラン すごいね」

久々に“夫人会”のSNSに登場し、スタジアムに駆け付けた真美子さんの応援を背に活躍した大谷へ、称賛の声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）