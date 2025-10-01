“勝ち確”逃した中根舞美アナ、モヤさま新アシスタントなれず「ガーンってなりました」
テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、9月30日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）の配信限定版に出演。「モヤモヤさまぁ〜ず2」の新アシスタントになれず、「ガーンってなりました」と語った。
番組本編にさまぁ〜ずの2人が出演し、「モヤモヤさまぁ〜ず2」の話題となったときに、中根舞美アナがテレビ東京のアナウンサーにとって「モヤさま」のアシスタントは“勝ち確”に等しいポジションだと話す。
もともとのアシスタントだった田中瞳アナが番組を卒業することも超極秘であり、田中アナの卒業が発表されたとき、中根アナは「すっごい、いろんな人に『次、中根なんじゃないの』って言われて。まあ、1回行ったとき、楽しかったしなぁ」と自分に話が来るのではないかと期待していたという。
ただ、編成の人から「もう、（5代目のアシスタントを決める）ロケは終わったよ」と伝えられ、中根アナは「そこで知って、ガーンってなりました」と“勝ち確”にはなれなかったと語った。
番組本編にさまぁ〜ずの2人が出演し、「モヤモヤさまぁ〜ず2」の話題となったときに、中根舞美アナがテレビ東京のアナウンサーにとって「モヤさま」のアシスタントは“勝ち確”に等しいポジションだと話す。
ただ、編成の人から「もう、（5代目のアシスタントを決める）ロケは終わったよ」と伝えられ、中根アナは「そこで知って、ガーンってなりました」と“勝ち確”にはなれなかったと語った。