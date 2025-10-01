レッズとのWCS初戦でドジャース先勝

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場し、2本の本塁打で10-5先勝に貢献。デーブ・ロバーツ監督も絶賛した。

大谷は初回の第1打席で、相手先発グリーンから打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速弾を放ったが、これだけでは終わらない。

6回の第4打席では3番手フィリップスと対戦。変化球をとらえると、打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の一発を右中間スタンドに突き刺した。

米専門メディア「ドジャース・ブリード・ロス・ポッドキャスト・ネットワーク」公式YouTubeは、試合後のロバーツ監督の取材映像を公開。「彼の集中力はより鋭くなり、打席での質も向上している」と称え、「そして、それが彼がこの球団、この組織と契約し、このような試合で彼の並外れた才能を披露する理由だ。今ポストシーズンでは、ショウヘイから本当に楽しいことが生まれるのを期待している」と言葉を並べた。

チームは10得点を挙げてレッズを粉砕。指揮官は「ショウヘイの先頭打者ホームランは大きかったと思う」と、大谷の初回の一発が大量得点の呼び水になったと分析した。

大谷はWCS第3戦での登板が有力視されているが、1日（日本時間2日）に勝利すれば第3戦はない。「第3戦がなかったらショウヘイはいつ投げるのか」と問われた指揮官は、「君は先走っているね。でも、たぶん最初の2試合のうちのどちらかになる可能性がある」と地区シリーズ序盤での登板を示唆していた。



（THE ANSWER編集部）