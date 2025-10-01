さまぁ〜ず三村、「モヤさま」新アシスタントの新人アナには“いつものモード”になれず
お笑いコンビ・さまぁ〜ずの三村マサカズ（58歳）が、9月30日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。「モヤモヤさまぁ〜ず2」の新アシスタント・齋藤陽アナには“いつものモード”になれず、「あのお方には言ってはいけない」と感じていると語った。
トーク番組「紙とさまぁ〜ず」に出演しているさまぁ〜ずの三村マサカズと大竹一樹が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
「モヤモヤさまぁ〜ず2」の新アシスタント・齋藤陽アナの話題となり、三村は「どこにも毒されてない、金持ちのお嬢さんというわけじゃなく、正式な家の正式なお嬢さん」と話し、大竹も「今まで見たことがない。会ったことがない」と齋藤アナのピュアさを語る。
伊集院光も「それがちょっと出てるのが、みむさんが、いつものエッチおじさんのモードに全くならない」と言うと、大竹も「ゼロ」「たぶん悪口とか言ったことない」と三村のこれまでの態度とは違うと話す。
三村は「あのお方には言ってはいけない。なんか、位が高そうな」と話し、佐久間宣行氏は「絶対、松丸（友紀）とかに会わせないようにしないと。毒されちゃう」と語った。
