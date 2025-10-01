京畿道富川市（ブチョンシ）は最近、富川駅一帯で奇行放送を繰り返すユーチューバーや配信者への強硬対応を予告した。

富川市は30日、富川駅一帯イメージ改善担当チーム（TF）を構成し、施設改善・共同体協力・制度支援の3つの分野で総合対策を本格的に推進すると明らかにした。

2022年に一部のBJが富川駅ピノキオ広場などでした奇行放送が人気を呼んで多くの利益が生じると、他の地域のユーチューバーまでが富川駅に集まって放送している。富川市は当時、アフリカTV（現SOOP）にピノキオ広場での放送制限措置を要請し、アフリカTVがこれを受け入れたが、奇行放送は現在も続いている。

ユーチューバーらはシャツを脱いで踊ったり通行人に暴言を吐いたりし、警察が出動しても警察ともめる姿までライブ放送をし、収益を得ていることが分かった。

富川市は1人クリエーターが座りにくい環境を作るため広場の境界石とU字型ボラードを除去し、広場中央の造形物を撤去する計画だ。また、遠美（ウォンミ）警察署と巡察を強化し、商人ネットワークを活性化して健全な文化行事を開き、奇行放送の本拠地でなくデジタル文化都市のイメージを強化する方針だ。

また、住民と事業主のための相談窓口を運営し、関連条例改正を通じて特別司法警察の取り締まりの根拠を用意する方針だ。

趙甬翼（チョ・ヨンイク）富川市長は「コンテンツ制作と表現の自由は尊重されるべきだが、市民の生活を脅かす行為は決して認められない」とし「一部の悪質なユーチューバーが富川でこれ以上収益を創出できない構造をつくるために強力な対策を施行する方針」と述べた。