

高松市提供

高松漁港（高松市瀬戸内町）に整備された新しい桟橋を活用して10月と11月、クルーズや体験ツアーの実証事業が行われます。

高松市は2024年2月、JTBと包括連携協定を締結し、高松漁港を活用した観光振興や漁業の推進に取り組んでいます。2025年8月、海と高松市中央卸売市場（水産物棟）をつなぐ新たな拠点、SICS（瀬戸内アイランド・コンシュルジュ・サービス）桟橋を高松漁港内に整備しました。

SICS桟橋を拠点に、事業化を検討するためのポテンシャル調査（実証事業）を行うことになりました。10月29日と30日にあなぶきアリーナ香川のプロジェクションマッピングを船上から鑑賞するクルーズ（定員10人×2日）、11月2日にうみまちクルーズ（定員6人）、11月8日に船釣り体験ツアー（定員6人）、11月9日に鯛漁体験ツアー（定員6人）、11月15日に寿司クルーズ（定員10人）を実施します。参加希望者は、高松市またはSICSホームページの専用フォームから申し込みます。

高松市は「実証事業の結果を踏まえながら、様々な人が集い、にぎわい、楽しめるような魅力ある施設となるよう取り組みたい」としています。