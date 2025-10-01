東京都内で屋外広告の展開も！XEXYMIX(ゼクシィミックス) 佐藤晴美起用キャンペーン

株式会社XEXYMIX JAPANが展開する、韓国発のヨガ・フィットネスウェアブランド「XEXYMIX(ゼクシィミックス)」

その「XEXYMIX」が、モデルに佐藤晴美さんを起用した新キャンペーンを開始します。

「今日も、いい感じ。」というメッセージのもと、佐藤晴美さんのリアルな“パーフェクトな瞬間”をXEXYMIXのウェアと共にビジュアルで表現しています。

XEXYMIX(ゼクシィミックス) 佐藤晴美起用キャンペーン

「MAKE YOUR DAY PERFECT」をスローガンに、レギンスを中心としたフィットネスウェアを展開する「XEXYMIX」

今回のキャンペーンでは、ストイックな完璧さではなく、等身大の自分らしさで日常を少し幸せにする、そんな瞬間を一緒に刻んでいきたいというブランドの思いが「今日も、いい感じ。」というメッセージに込められています。

モデル・佐藤晴美さん

モデルには、ダンスやピラティスでアクティブなライフスタイルを実践し、オーディション番組のプロデューサーとしても活躍する佐藤晴美さんを起用。

佐藤さんが考える「自分だけのパーフェクトな瞬間」を、自然体でありながら凛とした姿で映し出します。

着用アイテム

キャンペーンビジュアルでは、動きやすさとトレンド感を兼ね備え、アクティブにもデイリーにも映えるスタイリングを提案しています。

ロングセラーアイテムのレギンスやブラトップをはじめ、

毎シーズン完売となるシェルパ ハイネックジャンパーなどをコーディネートしたスタイルが公開されています。

キャンペーン展開

キャンペーンスローガン：「今日も、いい感じ。」

起用タレント：佐藤晴美(LDH所属)

グラフィックやムービーが、公式InstagramやYouTubeで配信される予定です。

また、2025年11月17日からは、東京都内で屋外広告の展開も予定されています。

佐藤晴美さんが体現する、ストイックすぎない「いい感じ。」のライフスタイル。

それをサポートするXEXYMIXのウェアが、多くの女性の日常に心地よさと小さな幸せをプラスしてくれます。

XEXYMIXと佐藤晴美さんによる新キャンペーンの紹介でした。

