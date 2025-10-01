東京都内で屋外広告の展開も！XEXYMIX(ゼクシィミックス) 佐藤晴美起用キャンペーン
株式会社XEXYMIX JAPANが展開する、韓国発のヨガ・フィットネスウェアブランド「XEXYMIX(ゼクシィミックス)」
その「XEXYMIX」が、モデルに佐藤晴美さんを起用した新キャンペーンを開始します。
「今日も、いい感じ。」というメッセージのもと、佐藤晴美さんのリアルな“パーフェクトな瞬間”をXEXYMIXのウェアと共にビジュアルで表現しています。
XEXYMIX(ゼクシィミックス) 佐藤晴美起用キャンペーン
「MAKE YOUR DAY PERFECT」をスローガンに、レギンスを中心としたフィットネスウェアを展開する「XEXYMIX」
今回のキャンペーンでは、ストイックな完璧さではなく、等身大の自分らしさで日常を少し幸せにする、そんな瞬間を一緒に刻んでいきたいというブランドの思いが「今日も、いい感じ。」というメッセージに込められています。
モデル・佐藤晴美さん
モデルには、ダンスやピラティスでアクティブなライフスタイルを実践し、オーディション番組のプロデューサーとしても活躍する佐藤晴美さんを起用。
佐藤さんが考える「自分だけのパーフェクトな瞬間」を、自然体でありながら凛とした姿で映し出します。
着用アイテム
キャンペーンビジュアルでは、動きやすさとトレンド感を兼ね備え、アクティブにもデイリーにも映えるスタイリングを提案しています。
ロングセラーアイテムのレギンスやブラトップをはじめ、
毎シーズン完売となるシェルパ ハイネックジャンパーなどをコーディネートしたスタイルが公開されています。
キャンペーン展開
キャンペーンスローガン：「今日も、いい感じ。」
起用タレント：佐藤晴美(LDH所属)
グラフィックやムービーが、公式InstagramやYouTubeで配信される予定です。
また、2025年11月17日からは、東京都内で屋外広告の展開も予定されています。
佐藤晴美さんが体現する、ストイックすぎない「いい感じ。」のライフスタイル。
それをサポートするXEXYMIXのウェアが、多くの女性の日常に心地よさと小さな幸せをプラスしてくれます。
XEXYMIXと佐藤晴美さんによる新キャンペーンの紹介でした。
