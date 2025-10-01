事業拡大に伴う人員体制の強化と研究開発活動のさらなる加速を図る！エムジー「淀屋橋開発センター」設立

株式会社エムジーが、事業拡大に伴う人員体制の強化と研究開発活動のさらなる加速を図るため、開発拠点を移転。

2025年10月14日(火)に、新たに「淀屋橋開発センター」として設立します。

エムジー「淀屋橋開発センター」設立

近年、産業用電子機器市場におけるニーズの多様化を受け、事業規模を拡大してきた株式会社エムジー。

これに伴い、より高度で専門的な研究開発体制を構築するため、優秀な人材の確保が不可欠となっていました。

新たな開発拠点を大阪の中心地である淀屋橋に設立することで、採用活動における利便性を高めるとともに、イノベーション創出の加速を目指します。

新拠点概要

拠点名称：淀屋橋開発センター

所在地：大阪市中央区北浜3丁目2番25号 京阪淀屋橋ビル 6階

移転日：2025年10月14日(火)

この新拠点設立は、株式会社エムジーの今後の成長と技術革新への強い意欲を示すもの。

交通至便な新オフィスが優秀な人材を惹きつけ、さらなるイノベーションを生み出す場となることが期待されます。

株式会社エムジーによる「淀屋橋開発センター」設立の紹介でした。

