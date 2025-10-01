◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース10―5レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に先発。7回4安打2失点と試合をつくり、チームの勝利に貢献した。

初回、先頭・フリードルをカーブで空振り三振に仕留めると波に乗った。立ち上がりを3者凡退に封じ2回も相手打線を3人でシャットアウト。3回は2死から二塁打と四球で一、二塁のピンチを招いたが、マルテをチェンジアップで空振り三振に打ち取り、しのいだ。

4、5、6回は3イニング連続で3者凡退に封じたが、7回に1死から連打を浴びると、デラクルスの遊ゴロの間に三塁走者が生還し失点。続くスティーブンソンにも適時二塁打を浴び、2点目を失った。それでもヘイズをニゴロに打ち取り、大崩れしなかった。

試合後、スネルは「長いイニングを投げられて良かった。最後のイニングをコントロールしなければならなかったが、それ以外はしっかり掌握できていた。打者のスイングを読み、自分が思うように打線をうまく切り抜けられた」と7回を除いてはほぼプラン通りの投球だったとうなずいた。

そして、7回を投げ切ったことに「先発が長いイニングを投げられるということは、まず投球内容が良いということだし、同時にブルペンに休みを与えられる」と利点を説明。「彼ら（ブルペン陣）が毎回100％の状態で出てこられるようになる。それは我々に有利に働く、まったく違うゲーム展開を作ることになる」と試合を優位に進められるとした。

初回は3者凡退の直後に大谷の先頭打者弾が飛び出し「もちろん流れをつくってくれた」と大きな一発になったと感謝。「そこから攻めていこうというマインドになり、次のイニングを0に抑えて攻撃に戻し、打者たちにリズムを作ってもらおうと考えた」といい流れをつかめたと振り返った。