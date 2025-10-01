¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ Èþ¿©¤ÎÍ¾±¤¡× ¹âÉÊ¼Á¤Ê¿©ºà¡¦²Û»Ò¤òÆüËÜ¤Ë ¸½ÃÏ´ë¶È20¼ÒÄ¶¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë
ÇÀ¶ÈÂç¹ñ¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤«¤ÄÍ¥¤ì¤¿¿©Ê¸²½¤ò»ý¤Ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡£¿Íµ¤¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤ä¹âµé¿©ºà¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®ÇþÊ´¡¦ÀºÆù¡¦ÆýÀ½ÉÊ¡¦ÃÜ»ºÉÊ¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Î¿©ÉÊ´ë¶È¤Ï¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ä¿¦¿Íµ»¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ³°¤ËÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºßÆü¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´ÛËÇ°×Åê»ñÄ£¡½¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÂè4²ó¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ Èþ¿©¤ÎÍ¾±¤¡×¤òÂç»È¸øÅ¡¤Ç2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹âµé¿©ºà¡¦°ûÎÁ¤Î¾¦ÃÌÅ¸¼¨²ñ¤Ç¡¢20¼Ò°Ê¾å¤Î¸½ÃÏ´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¡£ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢°û¿©Å¹¡¦¥á¡¼¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¡¢¥·¥§¥Õ¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ê¤É370¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤ÆÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥ê¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ü¥ï¼Ò¤Ï¡¢´¥Áç¤¤Î¤³¡¢À¸¥È¥ê¥å¥Õ¡¢¥È¥ê¥å¥Õ²Ã¹©ÉÊ¡Ê´ÌµÍ¤Ê¤É¡Ë¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâÂç¼ê¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤âÄó¶¡¡£ÎÁÍý°Ê³°¤Ë¥½¡¼¥¹¤ä¿©ÍÑÌý¤ÎÁÇºà¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¡£
¥â¥Í¥Ý¡¼¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢1550Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÀ½Ê´²ñ¼ÒBELLOT¤Î¾¦ÉÊ¤òÆÈÀêÍ¢Æþ¡£¼çÎÏ¤Ï¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯ÃÏÊý¤ÎÈ¾·Â70Ò°ÊÆâ¤Ç¤È¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¾®Çþ¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¸þ¤±¾®ÇþÊ´¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤Ë¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë¡£
¥à¡¼¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥·¥Ë¡¼¡á¥é¥Ù¥¤¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇ¤â¶áÂåÅª¤ÊÀ½Ê´¹©¾ì¤òÍ¤·¡¢Ç¯´Ö4Ëü¥È¥ó°Ê¾å¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó140¼ïÎà¤â¤Î¾®ÇþÊ´¤Ç¥Ñ¥ó¡¦²Û»Ò¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¿©ÉÊ°ÂÁ´µ¬³Ê¡ÖFSSC22000¡×Ç§¾Ú¼èÆÀ¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤äÆüËÜ¤Ç¥Ñ¥ó¡¦²Û»ÒÅ¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥¾¥ó¥é¥ó¥É¥¥¥á¥ó¥Ì¤Ï¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¡ÊPB¡Ë¤ÎÍñÂåÂØÁÇºà¡ÖYUMGO¡Ê¥æ¥ó¥´¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ä¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê²¤½£¡¢ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤ËÅ¸³«¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥æ¥ó¥´¡¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¤Î¥ì¥æ¥Ë¥ª¥óÅç¤«¤é¤â½ÐÅ¸¡£¥é¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥Ç¡¦¥¶¥ó¥¸¥å¾øÎ±½ê¤Ï¡¢¥Æ¥í¥ï¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤êÃ±°ìÉÊ¼ï¤Î¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥à¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¡£¾øÎ±¤ä½ÏÀ®¤âÆÃÊÌ¤Ê¼êË¡¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯Æ±ÅçÈ¯¤Î¥ì¡¦¥«¥Ü¥¹¡¦¥¨¥ì¤Ï¿·¶½¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©Ë¼¡£ÃÏ¸µ¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿Ê£»¨¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥ì¥æ¥Ë¥ª¥óÅç¤ÎÊ¸²½¤äÊª¸ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆ«¼§´ï¡¦¥ì¥¤¥Î¡¼¡¢¶ä´ï¡¦¥¨¥ë¥¥å¡¼¥¤¤ÎÆüËÜÁíÍ¢ÆþÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨²ñ¤Ë»²²Ã¡£ÅÁÅýÅª¤Ê³¨ÊÁ¤«¤é¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ê¤É¤òºÌ¤ë¡£