小さなカステラがずらりと並ぶ、レースハンカチがかわいすぎ〜！去年完売した萄讐阿離灰薀椒▲ぅ謄爐鷲見
カステラ本家蘄砂屋から、老舗レースブランド「近沢レース店」とのコラボレーショングッズの新色タオルハンカチが登場。
2025年10月1日（水）より、一部店舗にて数量限定で販売がスタートします。
また、2024年に販売されたイエローのタオルハンカチと、コラボエコバッグも再販されるので要チェックですよ。
蘄砂屋×近沢レース店のコラボハンカチがお目見え
1624（寛永元年甲子）年に長崎県で創業し、2024年で400周年を迎えた蘄砂屋。
創業400周年を記念して制作されて好評だったという、株式会社近澤レース店が展開する老舗レースブランド「近沢レース店」とのコラボレーショングッズが、今年も販売されます。
今年登場するのは、新色を加えた2色。数量限定のため、気になる方は早めのチェックが吉ですよ。
小さいカステラが並ぶハンカチがかわいい！
1901年（明治34年）に、絹の輸出商として創業した横浜元町の老舗レースブランド・近沢レース店。近沢レース店ならではの緻密なデザインは、ついうっとりと眺めてしまう美しさです。
「蘄砂屋×近沢レース店 コラボハンカチ／カステラ（ブラウン・イエロー）」（税込2090円）には、お皿にのったカステラと「カステラ」の文字、さらに蘄砂屋の商標として親しまれている蝙蝠（こうもり）が織り込まれていますよ。
美しく繊細ながらも遊び心のあるハンカチは、周りの人に自慢したくなるかわいさ。
2024年に登場したイエローに加え、本年はさらにカステラのブラウンをモチーフにしたタオルハンカチがラインナップしています。
カラー・店舗によって発売日が異なるため、事前のチェックをお忘れなく。
蘄砂屋×近沢レース店 コラボハンカチ（ブラウン）
■10月1日（水）
【東京都】赤坂店
【福岡県】赤坂店／大橋店／東光寺店／博多駅マイング店
■10月4日（土）
【東京都】中目黒店
■10月20日（月）
【愛知県】ジェイアール名古屋タカシマヤ店／松坂屋 名古屋店
■10月22日（水）
【静岡県】静岡伊勢丹店（新規オープン）
■10月23日（木）
【長崎県】本店
■10月24日（金）
【東京都】北千住マルイ店
■10月29日（水）
【東京都】伊勢丹 新宿店（オンラインのみ）
■11月8日（土）
【神奈川県】郄島屋 横浜店
■11月19日（水）
【東京都】大丸東京店
※その他の店舗での販売も予定しております。
蘄砂屋×近沢レース店 コラボハンカチ（イエロー）
■10月1日（水）
【東京都】赤坂店
【福岡県】赤坂店／大橋店／東光寺店／博多駅マイング店
■10月4日（土）
【東京都】中目黒店
■10月20日（月）
【愛知県】ジェイアール名古屋タカシマヤ店／松坂屋 名古屋店
■10月22日（水）
【静岡県】静岡伊勢丹店（新規オープン）
■10月23日（木）
【長崎県】本店
■10月24日（金）
【東京都】北千住マルイ店
■10月29日（水）
【東京都】伊勢丹 新宿店（オンラインのみ）
■11月4日（火）
【オンラインストア】蘄砂屋オンラインストア
■11月5日（水）
【東京都】郄島屋 玉川店
【大阪府】郄島屋 堺店
■11月8日（土）
【神奈川県】郄島屋 横浜店
■11月12日（水）
【京都府】郄島屋 京都店
■11月19日（水）
【東京都】大丸東京店
■11月20日（木）
【栃木県】東武宇都宮百貨店 宇都宮店
■販売日未定
【熊本県】鶴屋百貨店
【大分県】トキハ本店
【鹿児島県】山形屋
【宮崎県】宮崎山形屋
※その他の店舗での販売も予定しております。
コラボのエコバッグも再販
昨年の創業400周年の際に販売され、完売したエコバッグも再登場。
少ない動作で簡単にたたむことができる人気のエコバッグ「Shupatto（シュパット）」と、蘄砂屋のコラボアイテムが展開されます。
カステラを入れるのにもぴったりな、蘄砂屋オリジナルデザインの「コンパクトバッグM」（税込2750円）。
バッグの全面には、長く愛されている蘄砂屋の包装紙柄をあしらわれ、レトロな雰囲気が漂う見た目に仕上がっていますよ。
10月以降に蘄砂屋各店舗での取り扱いを予定していますが、一部取り扱いのない店舗もあるとのこと。詳しくは各店舗に問い合わせてみてくださいね。
公式サイト
https://www.fukusaya.co.jp/
参照元：カステラ本家蘄砂屋 プレスリリース
