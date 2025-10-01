今回は、猫さんとひとつ屋根の下で暮らした柴犬さんの末路についてご紹介します。その犬とは思えない姿は記事執筆時点で194万3000回再生を突破し、大変な話題を呼びました。

【動画：用事があったので、猫を飼っている友人に『犬を預けた』結果→帰ってきたら…衝撃的な『まさかの行動』】

猫のいる家に預けたら…

Instagramアカウント「sibanikorimbo_grumpy_pekorimbo」の投稿主さんは、『にこリンボ』ちゃん、『おこリンボ』ちゃん、『ぺこリンボ』ちゃんという3匹の柴犬と暮らしています。今回は、末っ子のぺこリンボちゃんについてのエピソードを紹介しました。

それは、用事があってぺこリンボちゃんを友人の家に預けたときのこと。猫との暮らしを楽しんだぺこリンボちゃんでしたが、家に帰ってくると、見慣れない動きをするようになったといいます。最初に異変に気が付いたのは、ぺこリンボちゃんが伸びをしたときだそう。

犬は、前足をぐっと下げて上半身を反らせるように伸びをするのが普通です。しかし、帰ってきたぺこリンボちゃんは、背中を上に持ち上げるようにして伸びをしたのだとか！その動きは、間違いなく猫のものでした。

まさかの「縦伸び」と「座り方」に爆笑！

ぺこリンボちゃんは、どうやら猫の動きを真似するようになってしまったようです。変化はそれだけではありませんでした。ぐっと縦伸びをしたあとは、後ろ足を前足側に入れ込むような座り方をしたといいます。

後ろ足がきゅっとまとまった謎の座り方も、猫そのもの。お行儀よくチョコンと座る姿は、当然のことながら今までやったことがなかったそうです。心なしか表情もちょっぴり猫のように見えて、思わずキュン…♡

猫に感化されちゃった！？

また、ぺこリンボちゃんは寛ぎ方も変わってしまったといいます。テレビを見ることが好きなぺこリンボちゃんですが、猫のようにカゴの中に入って鑑賞するのだとか。もちろん猫のようなジャンプは出来ませんが、上手にカゴを跨いで中に入るのだそうです。

友人宅では、猫用のおもちゃで遊んでいたというぺこリンボちゃん。もしかすると、初めて見る猫の姿に虜になって、「私もあんな風になりたい！」と憧れてしまったのかもしれませんね！

そんなエピソードは大きな話題を呼び、「ネコ科の柴犬で草」「猫に憧れたのかな？」「後ろ足揃えて座るの可愛すぎる」「のびーってｗ」と多くの人に笑いと癒しを届けたのでした。

Instagramアカウント「sibanikorimbo_grumpy_pekorimbo」には、柴犬3姉妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sibanikorimbo_grumpy_pekorimbo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。