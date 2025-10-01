お行儀よく並んでごはんを待つ5匹のポメチワさんたち。いざ、食べようとしたら…想定外だったまさかの展開は記事執筆時点で23万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：並んでごはんを待つ5匹の犬→食べようとしたら…想定外だった『まさかの展開』】

並んでごはんを待つ5匹の犬→食べようとしたら…

Xアカウント『@pomelia3』に投稿されたのは、ポメチワ家族さんのお姿。とってもお行儀よく、それぞれのお皿の前におすわりしながら、飼い主さんの合図を待っていたのだといいます。

想定外だった『まさかの展開』が話題

じっと飼い主さんを見つめて落ち着いた様子で待っている子もいれば、その瞬間を待ちわびてバタバタと前のめりになってしまう子もいたりと、個性溢れるその光景はあまりにも愛くるしいものだったそう。

いざ、飼い主さんから合図があり、それぞれがお皿の前へと進み食事を開始。もちろん、目の前には各々のお皿があり、数もぴったり人数分あったはずなのに…まさかの展開が待ち受けていたのだそう。

飼い主さんから見て一番右側でおすわりをしていた末っ子「セシリア」ちゃん、みんなが動き出し食事が始まると…なぜか『ご飯がない』状態になってしまったといいます。

どうやら、お皿の間違いが発生したことで1個ずつズレてしまった模様。『え…？』と、茫然としてしまっていたというセシリアちゃん、もちろんこの後すぐにご飯を食べられたそうですが、まさかの展開へのリアクションはあまりにも健気で愛おしいものだったそう。

まさかの展開は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「え…？って表情がかわいい」「仲良しファミリー」「笑っちゃった」「吹いた」「喧嘩しないの賢い」「怒らないの偉いね」など多くのコメントが寄せられています。

ハワイで暮らすポメチワ家族の日常

ポメラニアンの「サンディ」くん、チワワの「エンジェル」ちゃん、そして2匹の間に誕生した「オスカー」くん、「アメリア」ちゃん、「セシリア」ちゃんは、飼い主さんと共にハワイで暮らす仲良し家族。

個性溢れるポメチワ家族の日常は、多くの人々にポメチワの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pomelia3」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。