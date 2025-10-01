イオンは10月1日（店舗やエリアによって発売日が異なる場合がある）、「イオン」「イオンスタイル」「サンデー」と「イオンスタイルオンライン」にて、イオンのプライベートブランド「HOME COORDY」（以下、ホームコーディ）から、忙しい毎日に、吸水性が良く、乾きやすいのに加え、ふわふわの肌ざわりを実現したよくばりなタオル「ホームコーディ ふわりッシュタオル」を発売する。

近年、ライフスタイルの多様化や働き方の変化によって、日々の家事やセルフケアにおいて「時短」や「効率化」が重視されるようになっている。特にバスタイム後のヘアドライやタオルの洗濯といった毎日のルーティンにおいて、少しでも手間を減らしながらも、快適さや心地よさなどの機能性を求める声が高まっている。

こうしたなか同社は、タオルに関するすべての方のニーズや悩みに応えて、日々の暮らしに快適さを届けしたいという想いから、「吸水性」「乾きやすさ」「肌ざわり」という、タオルに求められる3つの理想的な要素をバランスよく取り入れた新たな商品として「ホームコーディふわりッシュタオル」を企画・開発した。

同商品は、中空糸を採用することでお風呂上り後の水分をしっかりと吸収し、ドライヤー時間の短縮を実現しているほか、風通しの良い構造に織り上げることで、綿100％の天然素材でありながらも乾きやすく、洗濯の負担も軽減する。さらに、ボリュームはしっかりとありながら、肌にふれるたびにやわらかさと軽やかさを感じられる。

イオンは今後も、お客さまの生活に寄り添い、日々のくらしをもっと豊かに、快適に過ごしてもらえる商品を提案していく考え。

商品特長は、中空糸（間に隙間がある糸）を使用することで「吸水性」の良さにこだわり、髪の長い方でも水分をすっきり吸収し、お風呂上りのドライヤー時間の短縮を叶える。また、風通しの良い構造に織る技術（パイルとパイルの間に隙間を開ける織り方）で、乾きやすく、洗濯の時短にもつながるほか、普通のタオルの倍の長さのパイル長にすることで、ボリュームはあるのに、軽くてやわらかい、心地の良い肌ざわりにこだわっている。

乾きやすさを重視するとポリエステルを使用するタオルが多い中、風通しの良い構造に織る技術（パイルとパイルの間に隙間を開ける織り方）で乾きやすい工夫を施し、天然素材の綿100％を実現している。抗菌防臭加工でいやなニオイもしにくい仕様となっている。

カラーは「ホワイト」「ライトグレー」「グレー」「ベージュ」「ピンク」「パープル」「ブルーグリーン」「ブルー」の8種類、サイズは「ハンドタオル」「フェイスタオル」「コンパクトバスタオル」「バスタオル」の4種類から選べる。

［小売価格］

ハンドタオル：298円

フェイスタオル：598円

コンパクトバスタオル：1280円

バスタオル：1480円

（すべて税別）

［発売日］10月1日（水）

イオン＝https://www.aeon.info

イオンリテール＝https://www.aeonretail.jp