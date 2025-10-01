すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、10月7日午前9時から、「チーズインハンバーグカレー」を販売する。

「チーズインハンバーグカレー」は、中にモッツァレラチーズとレッドチェダーチーズを使ったソースを入れたハンバーグを、すき家の「カレー」にのせた食べ応えのある商品とのこと。



「チーズインハンバーグカレー」

牛と豚の合い挽き肉を使ったハンバーグは厚みがあり、ジューシーな食感となっている。ハンバーグを割ると、中からチーズがとろけ出てくる。また、ニンニクがほんのり香るホワイトソースをハンバーグにかけることで、ソースの奥深い味わいがカレーやハンバーグの旨みを引き立てる一品に仕上げた。肉々しいハンバーグとコクのあるチーズ、風味豊かなホワイトソースがカレーと絶妙に調和した、贅沢な味わいを堪能してほしいという。

辛さを自由自在に調整できる、別添えの「すき家の特製辛口ソース」を好みでかけると、スパイシーな味わいへの変化も楽しめる。

同時に、カレーにおんたまのまろやかな味わいをプラスした「おんたまチーズインハンバーグカレー」や、チーズインハンバーグに加えミックスチーズをトッピングした、濃厚なコクを味わえる「チーズ×チーズインハンバーグカレー」も販売する。

ぜひこの機会に、すき家やおうちで「チーズインハンバーグカレー」を食べてほしいという。

［小売価格］

チーズインハンバーグカレー

ミニ：790円

並盛：890円

大盛：1030円

メガ：1290円

おんたま チーズインハンバーグカレー

ミニ：890円

並盛：990円

大盛：1130円

メガ：1390円

チーズ×チーズインハンバーグカレー

ミニ：930円

並盛：1030円

大盛：1170円

メガ：1430円

チーズインハンバーグ 単品：400円

（すべて税込）

［発売日］10月7日（火）

すき家＝https://www.sukiya.jp