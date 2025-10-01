「目を覚ませ」「判定の話ばかりするな」日本に敗れた開催国チリに母国ファンは落胆。 船越ジャパンには脱帽「スーパーだ」「GKなしでも勝てたのではないか」【U-20W杯】
現地９月30日に開催されたU-20ワールドカップのグループステージ第２節で、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表が開催国のチリと対戦した。
初戦のエジプト戦に２−０で勝利した日本は、ホスト国相手に序盤から積極的に攻撃を仕掛ける。すると31分には、ボックス内で高岡伶颯が倒されてPKを獲得。これを高岡が自ら蹴るも、相手GKに完全に読まれてストップされる。
それでも後半に入って51分、齋藤俊輔が敵陣ボックス内で倒される。１度はノーファウルと判定されるも、日本側がレビューをリクエストすると、PKの判定に変更。これを市原吏音がパネンカで決めて、先制に成功する。
さらに82分には途中出場の横山夢樹が強烈なミドルを突き刺して追加点を奪取。完全アウェーのなか、２−０で勝利して連勝を飾った。
この結果を受けて、ホスト国チリのファンは落胆。SNS上では、「判定の話ばかりするな」「貧弱なプレーだった」「シュートチャンスを全く作れない」「目を覚ませ」などの声が上がった。
一方、船越ジャパンに対しては「日本はスーパーだ」「日本はGKなしでも勝てたのではないか」「素晴らしいゴールを決めた」などと脱帽している。
船越ジャパンは次戦、３日にグループステージ最終節でニュージーランドと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
