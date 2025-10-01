J¥ê¡¼¥°¡¢³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡ªÀ¤³¦Åª»ØÆ³¼Ô¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤
J¥ê¡¼¥°¤Ï1Æü¡¢³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼»ØÆ³¼Ô¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÆÆÄ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼À¤Âå¤Î¸½¾ì»ØÆ³¤ä»ØÆ³¼Ô¡Ê´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡Ë¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢J¥ê¡¼¥°¤äJ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¿å½à¤Î¹Í¤¨Êý¤ä»ØÆ³ÊýË¡Åù¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£
°Ê²¼¤¬¡Ö³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î³µÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
¡J¥ê¡¼¥°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ÁªÈ´¥Á¡¼¥à»ØÆ³¤È¥á¥½¥Ã¥É¤Î¶¦Í
J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÆ³¤ò¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÅ¯³Ø¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹ñÆâ¤Î»ØÆ³¼Ô¤äJ¥¯¥é¥ÖÅù¤ËÅ¸³«
¢»ØÆ³¼Ô¡¦SD¸þ¤±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à
J¥¯¥é¥ÖÅù¤Î»ØÆ³¼Ô¸þ¤±¤ËÀ¤³¦´ð½à¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü
£¥ê¡¼¥°¤äJ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î»î¹ç»ë»¡¤òÄÌ¤¸¤¿¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó³ÆÂç²ñ¤Î»ë»¡¤òÄÌ¤¸¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤ÎÃÎ¸«¤ò¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ø¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤Ï¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î58ºÐ¡£37ºÐ¤Ç¥É¥¤¥Ä5Éô¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤¹¤ë¤È¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¶È¤ËÀìÇ°¡£2011-12¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÅö»þ¥É¥¤¥Ä2Éô¤Î¥Ñ¡¼¥À¡¼¥Ü¥ë¥ó¤ò»Ø´ø¤·¤¿¡£
2012Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅý³ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÇÀï½Ñ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¥é¥ë¥Õ¡¦¥é¥ó¥°¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ë¾·¤«¤ì¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ø¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹ñÆâ2´§¤òÃ£À®¤·¡¢2014Ç¯¤«¤é¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ËÌµþ¹ñ°Â¤Ç¤ÎÄ©Àï¡¢Åö»þÆ²°ÂÎ§¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿PSV¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó¤Ç¤Î»Ø´ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯²Æ¤«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï2025Ç¯6·î¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤è¤êÀï½ÑÅª¡¦¼ÂÁ©Åª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊýË¡ÏÀ¤¬¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ìÁ´À¤³¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
J¥ê¡¼¥°¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ»á
¡Ö¤³¤Î10·î¤è¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ç¾¡¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ØÆ³¼Ô¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿å½à¸þ¾å¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢¼ÂÀÓ¡¦·Ð¸³¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬J¥ê¡¼¥°¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ¦¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÅÀ¤ò¤è¤ê¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¡¢J¥¯¥é¥Ö¤¬À¤³¦¤Ë¶á¤Å¤¯¤µ¤é¤Ê¤ë°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢J¥ê¡¼¥°¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯7·î¤ËÌî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤È¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤ä¤³¤ÎÀè¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌî¿´Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦³ÆJ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¸òÎ®¤ä¡¢Ì¤Íè¤¢¤ë¥æ¡¼¥¹À¤Âå¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆJ¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶¯²½¡¦È¯Å¸¤Ë¤³¤Î´ü´ÖÃæÁ´ÎÏ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦J¥ê¡¼¥°¡É¤Î¼Â¸½¤Ë»ä¤¬»ý¤Ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ä·Ð¸³¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÅ¯³Ø¤ò³è¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¹â¤Î¡ÖÌ¾´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¶Ì¾Áª¼ê¤¿¤Á¡×5Ì¾
¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤Î¾·æÛ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î¤«¤é2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î9¥ö·î´Ö¡£¤Þ¤º¤Ïº£·î¡¢Âè1²ó¤Î»ØÆ³¼Ô¡¦SD¸þ¤±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£