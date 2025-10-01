◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース10―5レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者弾を放つと、第4打席でも一発を放ち、PSでの1試合2発は日本選手では2004年の松井秀喜以来2人目となった。打線は5本塁打含む15安打10得点、投げては先発のブレーク・スネル投手（32）が7回2失点と好投して快勝。投打がかみ合って13年連続での地区シリーズ進出に王手をかけた。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は猛打を発揮した打線について「最高だった。よく準備されたゲームプランだった。テオの活躍が大きかったし、もちろん翔平は大仕事をした。キケも10月になるとやってくれる。全員がいい打席を過ごしたと思う。ハンター（グリーン）は本当に才能ある投手だと思ってるけど、ああやって攻略できたのは印象的だ」とナインを称えた。

大谷は大舞台を楽しんでいるようだと振られると「間違いなくそうだね。集中力が増すし、打席の質も上がる。だからこそ彼はこのチーム、この組織を選んだ。こういう舞台で超人的な才能を見せるためにね。このポストシーズンも彼には大いに期待している」と世界一に導いた昨季のような活躍を期待した。

また、硬くなりがちな第1戦での火付け役を問われると「やっぱり翔平の先頭打者アーチが大きかった。ブレーク（スネル）の零封も効いた。最初からハンター（グリーン）へのゲームプランが良くて、失投を逃さなかった。テオの一打も大きかった」と称えた。

山本由伸が先発する第2戦で連勝して13年連続地区シリーズ進出を決めた場合の大谷の登板予定についても質問が飛んだ。指揮官は「先の話をしすぎだ」と苦笑いしつつも、「ただ第1戦か第2戦、どちらかになるだろう」とプランを明かした。

大谷はWCSが1勝1敗のタイとなった場合には第3戦の先発が予想されている。大谷は試合後の会見で第3戦の先発が予想されていることについて問われると「いつでもいけるように準備はしていますし、監督含めて、聞いたら答えてもらえるのではと思います」と話すにとどめた。この日の試合後には、ハイタッチでグラウンドに出た際にマウンド上でシャドーピッチングする姿もあった。