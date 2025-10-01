歌手のKIINA.こと氷川きよしさんが、新アルバムを来月19日にリリースすることとなり、SNSを通じて気持ちの溢れる投稿を続けています。



【写真を見る】【 氷川きよし 】新アルバム「KIINA.」ジャケットは “大人” ムード「自由に、豪快に！」SNSには松本隆氏の歌詞も投稿「いま、表現したいことをこの1枚に」





KIINA.さんは先月29日に、青い闇の中に浮かび上がる自身の横顔を投稿。「痛いよね 生きているって 痛いから生きてるんだね」とテキストし「松本隆先生の言葉。」と続けています。これは8月にリリースされた「白睡蓮」からのものと思われ、今回の新アルバムにも収録が決定しています。







その新アルバムのタイトルは「KIINA.」。黒のスーツに黒地にドットのネクタイを端正に締めたKIINA.さんが、女性を片手で抱き寄せながらその肩越しにこちらを見つめるという、挑発的な “大人” のムード漂うジャケットとなっています。









KIINA.さんは、今回の新アルバムリリースに際して言葉を寄せていて「とにかく楽しいことがしたい。自由に、豪快に！いま、表現したいことを 、 この1枚につめこみました。アルバム『KIINA. 』、ぜひ、聴いてください！」と思いの丈を綴っています。

今回のアルバムには、KIINA.さんとともに多様なクリエイターたちが登場。収録曲「Party of Monsters」のプロデュースには小室哲哉さん、「白睡蓮」には作詞・松本隆さん、作曲・TAKUROさん（GLAY）、プロデュース＆編曲に亀田誠治さんという豪華な面々が参加。オリジナル楽曲「暴れ海峡」はKIINA.さん自身の作詞に木根尚登さんが作曲を手がけています。そしてKIINA.さん自身の心境を歌う「BE THE LIGHT」をリード曲に据えています。









KIINA.さんはこのアルバムリリースの前後もツアーを継続中。10月は広島・大分・熊本・神奈川、11月は宮城・愛知・大阪を巡る予定となっています。

【担当：芸能情報ステーション】