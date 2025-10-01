SOLUTION∞、ワークステーションPCにミドルタワーケース採用した新ラインナップ展開
ユニットコムは9月30日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」において、ミドルタワーケースを採用した新ラインナップ製品を発売した。
AIの開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築・設計など、専門的な業務用途における高度な計算処理用途に向くというワークステーションPCにおける新製品。今回性能とサイズのバランスに優れたミドルタワーモデルを新たに展開するという内容で、設置性を改善した点がポイント。
○SOLUTION-TXAB-XW24-NDX
SOLUTION-TXAB-XW24-NDX
OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
プロセッサ：インテル Xeon w3-2423 プロセッサ
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：629,800円
○SOLUTION-TXAB-X259-BQDX
SOLUTION-TXAB-X259-BQDX
OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
プロセッサ：インテル Xeon w7-2595X プロセッサ
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB GDDR7×2
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：4,948,000円
