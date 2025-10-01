ロッテは1日、10月6日（月）12時00分から球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」の2026年新メンバーオーディションの募集を開始すると発表した。

2026年4月2日時点で満18歳以上の女性など応募資格を満たした方を対象として、申し込み期間は10月6日（月）12時00分〜10月17日（金） 23時59分までとなり、一次審査（書類審査）の合否は10月24日（金）を予定。

その後、10月31日（金）、11月1日（土）、2日（日）のいずれか1日程を二次審査として実技審査、11月4日（火）、5日（水）のいずれか1日程を最終審査として面接を行う。

M☆Splash!!は2004年に結成され、今年で21周年を迎え、マリーンズ主催試合でのグラウンド内などでのダンスパフォーマンスをはじめ、スタジアム内での各種ファンサービスイベントのサポートや千葉県内で開催される各種イベントや学校訪問、ボランティア活動といった地域貢献活動にも参加し、スタジアムやチームだけでなくファンや千葉県も盛り上げるチアパフォーマー。

球団公式キッズダンススクール「マリーンズ・ダンスアカデミー(MDA)」のインストラクター業務を通して、次世代のM☆Splash!!を育てる活動も行っている。

▼ 2026年M☆Splash!!新メンバーオーディション概要

【応募方法】球団ホームページの応募フォームからエントリー。※WEB応募のみ

【応募期間】2025年10月6日（月）12時00分〜10月17日（金） 23時59分

【一次審査：書類審査】合否に関わらず10月24日（金）までに係からメールにて連絡

【二次審査：実技審査】10月31日（金）、11月1日（土）、2日（日）のいずれか1日程に参加

【最終審査：面接】11月4日（火）、5日（水）のいずれか1日程に参加

【合格発表】11月12日（水）までにオーディション係からメールにて合否結果を連絡。※応募資格については球団ホームページにて