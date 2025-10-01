Hearts2Hearts、メンバー全員が韓国の音楽番組のスペシャルMCに！活躍に注目

ガールズグループHearts2Heartsのメンバー全員が今週韓国の音楽番組のスペシャルMCとしてともにする。

【画像】Hearts2Hearts、ポケモンとコラボ

来る10月4日、Hearts2HeartsはMBC『ショー！K-POPの中心』にグループMCとして出演し、爽やかな“8人8色”の進行と明るいエネルギーを通じて、視聴者に気持ちの良い週末をプレゼントする見通しだ。

特に、メンバーのエイナは現在『ショー！K-POPの中心』のレギュラーMCとして番組に活力を与えており、ジウもやはり音楽フェスティバルおよび音楽番組のスペシャルMCとしての活動で良い反応を得た。初めて進行に挑戦するカルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、イアン、イェオンはどのような活躍を見せるか、期待が高まっている。

（写真＝SMエンターテインメント）Hearts2Hearts

また、この日Hearts2Heartsは、世界中のファンから大人気を博している1stミニアルバム『FOCUS』に収録された先行リリース曲『Pretty Please』のステージも披露し、ラブリーでエネルギッシュな魅力のパフォーマンスで再び注目を集める予定だ。

なお、Hearts2Heartsは来る10月20日、1stミニアルバム『FOCUS』でカムバックする。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。