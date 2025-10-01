新車248万円！ トヨタ「新型アクア」“注文殺到”状態に!? 斬新「プリウス顔」採用で大進化！ 超・大幅改良で「ハンマーヘッド顔」になった“実用モデル” 「乗り換え多発」で長納期に

プリウス顔に大変身したトヨタ「アクア」

2025年9月1日に一部改良を行ったトヨタ新型「アクア」。

フロントマスクが大きく変わったことが特筆されますが、ユーザーからの反響をディーラーに問い合わせてみました。

サメ顔採用でデザイン一新した新型「アクア」

初代アクアは2011年12月にデビューし、「2020年のコンパクトカー」をコンセプトに、多くのユーザーに向けて販売することを念頭に開発されたスモールハイブリッドカーです。

初代は2021年6月まで生産が終了するまで、約10年にわたって第一線で活躍したロングライフモデル。

全世界で約187万台のアクアが販売され、削減されたCO2排出量は累計約1240万トンとされています。

また生産はトヨタ自動車東日本（当時：関東自動車工業）の岩手工場が担当し、「東北復興のシンボル」という大きな役割も持たせています。

多くのユーザーにハイブリッドカーというクルマの存在や価値を提供した、偉大なる初代アクアに代わり、初のフルモデルチェンジが行われた2021年7月、2代目アクアがデビューします。

「実用的な環境車を持続可能な形で提供する」といった使命を持つハイブリッド専用コンパクトカーとしてデビューした2代目アクアは、TNGAプラットフォームの採用や、高出力なバイポーラ型バッテリーの搭載など、燃費性能をさらに向上。

デビュー以来高い人気を誇っており、年間の販売台数は、2022年が7万2084台（乗用車部門で7位）、2023年が8万268台（乗用車部門で1位）、2024年が5万1727台と、コンスタントに売れているモデルであることが分かります。

そんな2代目アクアが、今回大幅改良を実施しました。最大のハイライトは「ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインを採用したこと」が挙げられます。

ハンマーヘッドはシュモクザメの別称であり、頭部が丁字型で鐘を打つ撞木（しゅもく）ことに由来します。

このデザインを初めて採用したのはトヨタ「bZ4X」であり、以後は現行「プリウス」でも採用されていることから、徐々に見慣れてきた人も多いのではないでしょうか。

それだけに今回のアクアのフェイスリフトは、まるでプリウスがコンパクトカーになったかのように顔つきが似ています。

また、ボディカラーの新色追加や、大型マルチインフォメーションディスプレイの標準装備、プリクラッシュセーフティやレーダークルーズコントロールの改良など、「トヨタセーフティセンス」の機能拡充・熟成が行われています。

ボディサイズにも多少の変更があり、全長4080mm×全幅1695mm×全高1485-1505mm、ホイールベース2600mmと、全長のみ30mm拡大しています。

車両本体価格（消費税込）は248万6000円〜302万2800円と、一部改良前と比較して25万円前後の値上げとなっています。

かなり大胆に顔つきが変わった今回のアクア。ユーザーの反響について、9月下旬に首都圏にあるトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「大がかりなフェイスリフトということで、インパクトが大きかったのか、『実車が観てみたい』とご来店されるお客様が多いですね。

今回の一部改良で値上げされているんですが、おかげさまで販売は好調です。現時点でのご納期は来年の4月頃になるかもしれません」

また、別のトヨタディーラーにも聞いてみたところ…。

「フロントマスクだけでいえば、フルモデルチェンジしたのかと思うくらい顔つきが変わりました。

いわゆる『プリウス顔』になったことで、20代から70代の方まで、幅広い層のお客様にご来店いただいております。

なかには、実際に先々代プリウスからアクアに乗り換えいただいた60代後半のお客様もいらっしゃいます。

今（9月下旬）にご注文いただいた場合、ご納車は早くて年明け、グレードやボディカラーによっては半年くらいかかってしまうかもしれません」

どうやら、アクアの大胆なフェイスリフトはユーザーには好意的に受け取られているようです。

すでに多数の注文を獲得しているようで、あと数ヶ月もすれば、ハンマーヘッドをデザインのモチーフとしたアクアが街中で見られそうです。