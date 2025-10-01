ロバーツ監督「間違いなくあのイニングはそれを目撃した」

【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースは9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でのワイルドカードシリーズ第1戦でレッズに10-5で勝利した。先発のブレイク・スネル投手が7回まで2失点の好投を披露したが、救援が8回に3投手で3失点。デーブ・ロバーツ監督も「慎重に行き過ぎると、カウントが後手になる」と苦言を呈した。

10-2の8回からはベシアが登板。先頭のマクレーンに安打を許し、1死を奪った後に2四球を与えて降板した。続くエドガルド・エンリケス投手も乱調。押し出しの四球と適時打を与え1死も奪えず。デーブ・ロバーツ監督がマウンドに上がると本拠地もブーイングだった。

その後、ジャック・ドレイヤー投手が登板。先頭に押し出しを与えてこの回3点目を献上したが、スティーブンソンを三振、ヘイズを一飛に凌ぎ、続いていた満塁のピンチをなんとか切り抜けた。

試合には勝利したものの中継ぎ陣の不安が露呈した形に。「そうなると、四死球を与えてしまうし、大量失点をしたり、流れが傾いてしまう。間違いなくあのイニングはそれを目撃した」と指揮官も厳しい言葉を並べた。

続けて「今晩のアレックス（・ベシア）はキレがなかった。そして、エンリケスも制球が定まっていなかった。10-2の展開で、右打者が3、4人続くからエドガルド（・エンリケス）を自信を持って送りだしたんだけどね。でも、今晩の彼はよくなかった。その時点で、誰か流れを止める選手が必要になった。なので、エリー（・デラクルーズ）に対してドレイヤーを投げさせるのがいいと思った」と語った。（Full-Count編集部）