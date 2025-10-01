大谷とT・ヘルナンデスが1試合2発の活躍

【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースは30日（日本時間10月1日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に10-5で大勝した。試合後の会見で、ムーキー・ベッツ内野手は、1試合2発の活躍を見せた大谷翔平投手を「言葉が見つからない」と称えた。

ベッツは4打数2安打1四球で、2番打者として勝利に貢献。初回の先制アーチに続き、6回にも2ランを放った大谷について聞かれると「うーん、ショウヘイについてはもうこれ以上言葉が見つからない」と素直な思いを報道陣に届けた。

また、2打席連続アーチのテオスカー・ヘルナンデス外野手についても「テオは、間違いなく僕たちを助けてくれた。（テオが）攻撃に厚みを加えてくれたんだ。彼（テオ）が普段通りの（打撃の）感覚でいてくれれば、本当に大きいよ」と、復調気配が漂う主砲の活躍に感謝した。

レッズ先発のハンター・グリーン投手から3回までに5点を奪った流れに「準備ができていたと思う。彼はここがホームタウンだから準備ができていただろうね。ショウヘイが先頭で僕たちに活力を与えてくれたんだ」と、入念な準備で右腕を攻略し、大谷の打球初速117.7マイル（約189.4キロ）の爆速弾が流れを引き寄せる一打になったと振り返った。（Full-Count編集部）