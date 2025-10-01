高橋文哉「あんぱん」出演で朝ドラの影響力実感 声かけられた芸能人告白「わざわざ僕のところに来てくださって」
【モデルプレス＝2025/10/01】俳優の高橋文哉が9月30日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。9月26日に最終回を迎えた連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合）のすごさを熱弁した。
【写真】高橋文哉に「あんぱん」視聴告白した大物タレント
9月26日に最終回を迎えた「あんぱん」。同作では主役の柳井のぶを今田美桜、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じ、高橋は嵩の親友・辛島健太郎を演じた。
改めて朝ドラを振り返った高橋は「『アンパンマン』というものの見方が変わった」と、ドラマのモデルであるやなせたかし氏の代表作「アンパンマン」への見方が変わったと語り、義姉や5歳の甥が見ていたという事からも「朝ドラって年齢層が元々広い枠だけど、『あんぱん』はより広かったんじゃないか」と口に。「色んな世代に届けたい」というスタッフの言葉を「僕もやらせていただいて感じましたし、どこに行っても健ちゃんって言ってもらえるようになったんで、すごい」と朝ドラのすごさを語っていた。
また、9月23日に放送された日本テレビ系「THEグルメDAY」の中で、「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）の人気企画「ゴチバトル」収録時に「ヒロミさんが収録の合間の時に、わざわざ僕のところに来てくださって。『あんぱん』見てるよ、って言ってくださって」と、タレントのヒロミからも声をかけられたと回顧。改めて「朝ドラの影響力の強さと言うか、見ていただいている方が本当に多いんだなって感じた」としみじみと驚きを口にしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋文哉に「あんぱん」視聴告白した大物タレント
◆高橋文哉、朝ドラのすごさを語る
9月26日に最終回を迎えた「あんぱん」。同作では主役の柳井のぶを今田美桜、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じ、高橋は嵩の親友・辛島健太郎を演じた。
◆高橋文哉「あんぱん見てるよ」と声をかけてきた芸能人とは
また、9月23日に放送された日本テレビ系「THEグルメDAY」の中で、「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）の人気企画「ゴチバトル」収録時に「ヒロミさんが収録の合間の時に、わざわざ僕のところに来てくださって。『あんぱん』見てるよ、って言ってくださって」と、タレントのヒロミからも声をかけられたと回顧。改めて「朝ドラの影響力の強さと言うか、見ていただいている方が本当に多いんだなって感じた」としみじみと驚きを口にしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】