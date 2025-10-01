米大リーグ（ＭＬＢ）のポストシーズンが３０日（日本時間１０月１日）、両リーグのワイルドカードシリーズ計４試合でスタートし、ポストシーズン初日から日本人選手が大暴れだった。

まずはポストシーズン初出場となるカブス・鈴木誠也外野手（３１）。本拠地・パドレス戦に「５番・右翼」でスタメン出場すると、０―１で１点を追う５回先頭の２打席目にレギュラーシーズンから５打席連続弾となる同点ソロを放つと、続くケリーも２者連続弾を放って一気に逆転した。チームは３―１で逆転勝ち。８月から３８試合連続本塁打なしと苦しんでいたが、一気に５戦６発と調子を上げ“神ってる”活躍だ。

次に殊勲の一打を放ったのは、レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）。敵地・ヤンキース戦で相手先発フリードが左腕だったことからベンチスタートだったが、０―１で１点を追う７回１死二、三塁のチャンスで代打出場すると、自身ポストシーズン１打席目の初球で中前へ逆転の２点適時打を放ち、チームはそのまま２―１で逃げ切った。

最後を飾ったのはドジャース・大谷翔平投手（３１）。本拠地・レッズ戦の初回先頭の１打席目に先頭打者本塁打を放って先制点を奪うと、６点をリードした６回２死一塁の４打席目にこの日２発目となる２ランを放って、チームの１０―５という快勝に貢献した。

初日から大活躍だった日本人選手。あすの第２戦はドジャース・山本由伸投手（２７）が先発する。