いきもんは、カプセルトイ「ATC カニタマ カプセルコレクション」を2026年1月第3週に発売する。価格は1回500円。

本商品は、美術工芸作家のピヨ／磁佑（@piyopiyo1906）氏が製作した手作り変形メカ「カニタマ」を商品化したカプセルトイ。25箇所の可動と変形ギミックを備え、球体状のカニタマがそのまま出てくるカプセルレス仕様となる。レッド、ブルー、オレンジ、ホワイトの全4色を展開する。サイズは、球体時の直径が約50mm、変形すると全長約75mmになる。

カニタマ(レッド)

カニタマ(ブルー)

カニタマ(オレンジ)

カニタマ(ホワイト)

(C)JIYU

(C)いきもん