球体からカニにフォルムチェンジする「カニタマ」がカプセルトイで商品化決定！ 2026年1月第3週に発売予定
【ATC カニタマ カプセルコレクション】 2026年1月第3週 発売予定 価格：1回 500円
(C)JIYU
いきもんは、カプセルトイ「ATC カニタマ カプセルコレクション」を2026年1月第3週に発売する。価格は1回500円。
本商品は、美術工芸作家のピヨ／磁佑（@piyopiyo1906）氏が製作した手作り変形メカ「カニタマ」を商品化したカプセルトイ。25箇所の可動と変形ギミックを備え、球体状のカニタマがそのまま出てくるカプセルレス仕様となる。レッド、ブルー、オレンジ、ホワイトの全4色を展開する。サイズは、球体時の直径が約50mm、変形すると全長約75mmになる。
カニタマ(レッド)
カニタマ(ブルー)
カニタマ(オレンジ)
カニタマ(ホワイト)
🔴特大おしらせ！🔴- ピヨ/工芸作家 磁佑 (@piyopiyo1906) September 28, 2025
カニタマ、カプセルトイになります！！
株式会社いきもん様 @NTC_ikimon より、1月3週より発売予定！！詳細は追って告知予定です！
ガチャを回すとカニタマがそのまま出てくるカプセルレス仕様が最高すぎる...お楽しみに！！#カプセルトイ #カニタマ #VRCカニタマ pic.twitter.com/2mxeRk7zlH
(C)いきもん