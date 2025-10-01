【3.3万いいね】朝の準備時間が「3分の1に短縮」4歳児母の育児ハックがすごい【ママリ】

朝の準備時間が3分の1！3.3万いいねがついた育児ハック

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、はな｜子育て×暮らし(@hanaikujilife)さんによる、育児に役立つ体験エピソードです。世の中にたくさんあるお役立ちハック。中でも育児ハックは子どもと関わる保護者や教育関係者にはとてもありがたいものですよね。ただ、今は情報がありすぎて何から試せばいいか迷います。そんな中、数ある育児ハックの中から、ある1つの方法を試してみたという投稿が話題になっていました。





何かと時間のかかる朝の準備が時短できた！というその方法とは…？

©hanaikujilife

てぃ先生が言ってた「こどもは見える化すると伝わる」はガチだった。これ書いただけで4歳息子の1時間半かかってた朝の支度が30分になったのでシェアします

今回、はな｜子育て×暮らしさんが試したのは「子どものやることを見える化する」という方法。シンプルに書かれた「やること」と添えられたかわいいイラストで、子どもにも「何をすればいいのか」が伝わりやすいですね。



この投稿には「意識づけしやすいですね！」「生活習慣が乱れがちな、高２の娘にも、やってあげたい😄」「私にも応用できそうです😅」といったリプライがついていました。



見える化をして「やること」の整理ができるのはきっと子どもだけではなく、大人もですよね。年齢に関わらず家族みんなに使えそうなハックです。とてもタメになるエピソードでした。

幼稚園児「今日きゅうしょくで、いみわかんないの食べた」その正体に1.4万いいね

ご紹介するのはおしそ(@_______aona)さんの5歳のお子さんの思わず笑ってしまうエピソードです。大人にとっては当たり前のことでも、子どもの視点から見ると不思議に見えることがありますよね。子どもの純粋な思いや感性に触れてハッとさせられる経験は、子育ての醍醐味とも言えるのではないでしょうか。



投稿者・おしそさんは5歳のお子さんから思わず「え？」と耳を疑うようなことを言われたそう。

幼稚園から帰って来た5歳児が「今日きゅうしょくで、いみわかんないの食べた」と言うので一体何を食べたのだとメニューを見たら高野豆腐だった。

わかるあれは中々意味わかんないよね

給食で「意味がわからないものを食べた」と言う5歳のお子さん。思わず耳を疑ってしまうような言葉ですが、献立に書かれていたのはなんと高野豆腐。豆腐はもちろんわかるけれど、高野豆腐は5歳の子どもには確かに何なのかわからなかったかもしれません



この投稿に「スポンジっぽい」「おいしいメイクパフみたい」というリプライがついていました。独特の食感は子どもからすると「何を食べたのかよくわからない」というのが素直な気持ちなのかもしれません。でも、おいしい出汁で味付けされた高野豆腐はおいしくて、わからないながらも食べたのでしょうね。



思わず笑ってしまうエピソードでしたが、意外と子どもにはあるあるなのかも。成長するにつれ、さまざまな食材の味をマスターしていくのでしょうね。

混み合う薬局で店員さんに…レジ前での子どもの行動に5万いいね！

ご紹介するのはとも(@tomoikuji)さんが投稿した息子さんのかわいいエピソードです。子どもの行動は時にとても優しく、癒やされますよね。大人にはない純粋さや素直さはうらやましくなるほどで、子どもならではの視点にハッとさせられることもあるはず。



レジが混み合ってくるとお店によっては「レジ応援お願いします」と店内に放送をかけますよね。その放送を聞いた息子さんは、とても心が温まる行動をしたそう。

薬局のレジ並んでたら混んできて、レジのお姉さんが「レジ応援お願いします」ってマイクで言ったのを聞いた息子がちっちゃい声で「がんばれ～」って言っててかわいかった

閉鎖中のレジを解放したり、商品のスキャンを複数人で行ったりする「レジ応援」をお願いした店員さん。その「レジ応援」という言葉に反応し「がんばれ～」と応援していたという息子さん。息子さんの応援は、店員さんにも届いていたはず。殺伐としがちな混雑した店内が、温かい空気で満たされそうな行動ですよね。



この投稿に「なんて尊い」「浄化されました」というリプライがついていました。混み合うレジ前ではつい「急いでるのに…」「早くしてほしいな」と思ってしまうこともありそうですが、息子さんのように優しい気持ちで買い物ができたら優しい世界になりそうです。子どもならではの素直な行動に、心がホカホカ温まる投稿でした。

