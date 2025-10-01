BE:FIRST・RYOKIとの結婚で話題の趣里、母になった喜びをシェア「優しさと愛で溢れる日常を」
俳優の水谷豊と伊藤蘭を両親に持ち、俳優の趣里が第一子を出産し、9月26日にInstagramでその喜びをシェアした。
趣里は「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます。」と感謝の気持ちを述べている。さらに「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます。」と家族の絆を大切にすることを誓った。また、「同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように。」と配慮も忘れない言葉を添えた。
この投稿にファンからは、「趣里ちゃん、御出産おめでとうございます」「赤ちゃんご誕生おめでとうございます」「凌輝パパ、趣里ママ、おめでとうございます」といった祝福のコメントが寄せられ、さらに「素敵なママになりそう」といった温かい声も集まった。
