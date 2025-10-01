超特急・リョウガ＆ユーキ、『ストリートファイター6』で初対戦 結果はリョウガ圧勝でガッツポーズ
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のリョウガとユーキが1日、東京・Zero Base 渋谷で行われた『ゲーミングPC 新ブランド「FREXAR」発表会』に出席。対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター6』で対戦した。
【写真】本気度がすごい！白熱した試合をするリョウガ＆ユーキ
「FREXAR」は、“ライトユーザーからプロゲーマーまで楽しめる”をテーマに開発した新世代のゲーミングPCブランド。発表会では、モクモクとスモークが立ち上る中、きょう発売の新商品がアンベールされた。
リョウガとユーキは、個性のにじむカジュアルスタイルで登場。自身の個人YouTubeチャンネルなどでゲーム配信も行う2人は、FREXARの「ファーストプレイヤー」として、最新モデルを使って対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター6』をプレイした。
リョウガはRPGからアクション系、恋愛系まで幅広いジャンルのゲームをプレイする。ユーキは、最近は『Apex Legends（エーペックス・レジェンズ）』に夢中だという。2人はそれでも『ストリートファイター6』の難しさを実感。リョウガは「少しやったことはあるんですけど、スト6あるあるで、初めてプレイをして、奥深さにいったん手を引く瞬間があるんですよ。その時期です」と告白。「友人とやったんですけど、心のケアが手厚くて。引退しないために。あるあるだと思います」と強調。ユーキも「本当に奥が深いですね。技のフレームとかでも変わるので」と共感した。
ストリートファイター6での対戦は初めてという2人。リョウガは「喧嘩したことないですから」と普段の仲の良さを伝えつつ、「言い方よくないかな…ボコボコにします」と強気な発言。ユーキも「終わった後に（リョウガが）台パンしてる姿が浮かびました」と自信をにじませると、リョウガは「おもしろいじゃん」と反応し、煽り合戦を見せて会場を盛り上げた。
リョウガがベガ、ユーキがキャミーをセレクトし、リングのステージで対戦。お互いに次々と技を繰り出し、白熱した戦いを見せたが、結果はリョウガのストレート勝ち。リョウガは両手を上げてガッツポーズして喜びを爆発。ユーキは平常心を装いつつも悔しさをにじませていた。
