日本時間１日に行われた米大リーグのワイルドカードシリーズ（３回戦制）初戦、ドジャース―レッズ戦で大谷翔平がいきなり本領を発揮した。

初回に先頭打者弾を放つと、六回の第４打席には、飛距離１３８メートルの特大の一発。５本のホームランが飛び出し、１０−５と先勝したチームにあって、ずば抜けたパワーを見せつけた。（デジタル編集部）

まずは初回。今季の直球の平均球速が９９・５マイル（約１６０・１キロ）という右腕のグリーンと対戦した。その４球目、内角の１００・４マイル（約１６１・６キロ）の剛速球に力負けしなかった。打球は右翼席へ一直線。打球速度は１１７・７マイル（約１８９・４キロ）とまさに弾丸ライナーだった。本人も試合後の中継局のインタビューに「難しいコースだったが、しっかりといいスイングができて、スタートしては最高の形だった」と自画自賛した。

さらに、六回にも驚がくの一打が飛びだした。二死一塁から、３番手右腕のフィリップスが投じた真ん中付近のスイーパーをすくい上げると、打球は右中間席の上段へアーチをかけた。飛距離は今季自己最長タイの４５４フィート（約１３８メートル）。「比較的甘めでしたけれど、ランナーがいる場面でしっかりと追加点がとれた」と納得の一打だった。この試合の全打球の中で、最速も最長も大谷の２本の本塁打だった。

昨年は好調を維持したままポストシーズンを迎え、初戦で本塁打。ただ、その後はやや当たりが止まり、結局１６試合で３本塁打、打率も２割３分と物足りなかった。今季も最高のスタートを切ったが、「継続することが難しい」。ただ、「あした以降、自分の打席が送れれば、いい結果が出ると思う」。胸を張って、キッパリと言った。