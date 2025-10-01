ツーハッチからカップ付き長袖インナー新発売♡秋冬に活躍する1枚

秋冬シーズンに欠かせない、便利で可愛い新作インナーが登場します。WaterAirが展開する『tu-hacci（ツーハッチ）』より、《リブ長袖ブラトップ》がLUMINE池袋POPUPSHOPにて9/18(木)から先行販売開始。人気のモーニングルーティンブラシリーズと同じ1.5倍盛りカップを搭載し、ブラ要らずで美シルエットを叶えるカップ付きトップスです。

リブ長袖ブラトップの魅力

新作《リブ長袖ブラトップ》は、厚みのある1.5倍盛りカップを搭載し、自然な丸胸を演出。広めの衿ぐりでもブラ紐が見えない安心設計で、サポート力も抜群です。

素材には程よく厚みのあるリブ生地を採用し、フィット感と透けにくさを両立。秋冬のインナーとしてはもちろん、1枚でも着られる万能アイテムです♡

秋冬を彩るトリンプ新作♡優々ブラとSMART BALANCEの魅力をチェック

選べる2タイプの袖デザイン

袖デザインは「フレアタイプ」と「指穴＆メロータイプ」の2種類をご用意。女性らしい雰囲気やカジュアルな可愛さなど、気分やコーディネートに合わせて選べます。

カラーはブラック、チャコールグレー、サンドベージュの3色展開。着回しやすさと快適さを兼ね備え、ワンマイルウェアにもぴったりです♪

商品詳細と販売情報

リブ長袖ブラトップ



価格：4,980円

サイズ：65M～75L（カラー：ブラック／チャコールグレー／サンドベージュ）

発売日：LUMINE池袋POPUPSHOP 9/18(木)～先行販売／公式サイト 9/24(水)～通常販売

秋冬の新定番インナーを先取り♡

重ね着不要で美胸も叶う《リブ長袖ブラトップ》は、忙しい朝にもさっと着られる頼れる1枚。秋冬のおしゃれを快適に楽しみたい方にぴったりです。

LUMINE池袋POPUPSHOPでは9/18(木)から先行販売、公式サイトでは9/24(水)より通常販売がスタート。ツーハッチならではの機能性とデザイン性をぜひ体感してみてください。