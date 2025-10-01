Vocalbeatsは、自社で運営する音声コミュニケーションアプリ『buz（バズ）』において、新機能「クロちゃん音声フィルター」を10月1日よりリリースすることを発表した。

【画像】音声収録を受けるクロちゃんの様子

本フィルターは、ユーザーの音声をAIが変換し安田大サーカス・クロちゃんの特徴的なハイトーンボイスと独特の言い回しで再生する機能だ。フレーズには「〇〇だしん」といったものが含まれている。

新機能登場を記念してSNSキャンペーン「クロちゃんクイズ」と「クロちゃん大喜利」も開催する。公式アカウントのフォローとお題に沿った内容をXに投稿して参加できる。

10月1日から14日まで渋谷・原宿エリアでクロちゃん音声フィルターをPRするアドトラックが走行する。また、10月1日以降に音声収録後のインタビューが各公式SNSで公開されるほか、メイキング映像も公式Xアカウントで投稿される。

インタビューを受けて、クロちゃんは「自分の個性が一番の長所として使えるのがすごい嬉しいなと思います」、「（キャラが渋滞気味なので）buzさんのこれが出ることによって、声が綺麗な人なんだなっていう事になってくれたら良いなと僕は思ってます」とコメントした。

（文＝リアルサウンドテック編集部）