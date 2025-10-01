TNCテレビ西日本の報道番組「記者のチカラ」に9月29日、元ソフトバンクのヘッドコーチで野球解説者の達川光男氏が出演。主力の離脱が相次ぎ一時は最下位に沈んだが、巻き返してリーグ2連覇した理由に、海野輶司捕手の成長を挙げた。同局の公式YouTube「ももスポチャンネル」でも公開されている。

「4月の戦いを見たら（優勝は）ないと思った。オリックスか日本ハムと思っていた。よく巻き返した」と振り返った。

優勝ビール掛け会場の海野の姿を見た達川氏は「ひょうきんだね」と一言。「ビール掛けで全てが分かりました」とリードの特長を分析した。また、今季は「ワンバウンド捕球とキャッチングがめちゃくちゃ良くなった」と評価。捕球について注文も忘れなかったが、「小久保監督から途中からもの凄く信頼されましたよね。（巨人に移籍した）甲斐の『か』の字も出なくなった。これは海野の成長だ」と成長をたたえた。

達川氏は「最後に（一塁手の）中村晃が（優勝の）ウイニングボールを捕ったのがドラマですね」と述べ、監督にウイニングボールを渡さなかった自身の思い出を語りながら、中村晃の貢献もたたえた。