2012年の「ロッテ選手権」で優勝した宮里藍 フラダンスで祝勝ムードを盛り上げる懐かしい写真を公開
米国女子ツアー日本版が公式インスタグラムを更新。10月1日にハワイで開幕する米国女子ツアー「ロッテ選手権」を前に、懐かしい写真を投稿した。
【写真】優勝を決めた宮里藍、会心のガッツポーズ！【米国女子ツアー日本版の公式Instagramより】
公開したのは優勝した宮里藍がレイを首に掛け、ダンサーと一緒に楽しそうにフラダンスを披露する姿。そしてトロフィを手に、親指と小指を立てたアロハポーズでカメラに笑顔を見せる写真、パターを持ったまま両腕を高く突き上げた写真の3枚だ。宮里が優勝したのは2012年大会。単独首位で最終日を迎えると、一時は並ばれてしまう瞬間もあったが、後半で再び突き放し、最後は2位に4打差をつけて逃げ切り勝ち。米ツアー通算8勝目を飾った。投稿では「2012年ぶりの日本勢チャンピオンを目指して、11人が参戦します」と紹介。宮里に続く、日本人選手2人目の優勝に向けてファンの期待を高めていた。
