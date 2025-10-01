64歳・田原俊彦、若々しい“バスローブ”姿が話題「元気貰いました」「素敵です」
タレントの岡田美里（64）が1日までに自身のインスタグラムを更新。歌手の田原俊彦（64）との2ショットを公開した。
【写真】本当に64歳!?…若々しさあふれるバスローブ姿の田原俊彦
岡田は「田原俊彦トシちゃんの東京国際フォーラムでのコンサートに！」と書き出し、濃いピンクのバスローブ姿の田原と笑顔を浮かべる2ショットを公開。「トシちゃんは子供たちが赤ちゃんの頃によくウチにご飯を食べにきてくれていましたが、昨年から番組でご一緒するようになり、本当にすごいエンターテイナーなんだなぁ…と」関係性を明かし、「あんな64歳いないから、男子も勇気もらうんでしょうね。最高でした」と田原の若々しさに驚いた様子だった。
この投稿には「元気貰いました」「とても素敵です」との反響が寄せられている。
