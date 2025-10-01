佐野勇斗、祖父母との“ほっこり”メールのやり取りを公開「佐野家かわいすぎる」「惜しくてかわいいwwwwwwwww」
俳優でダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が9日30日、自身のXを更新。祖父母とのほほ笑ましいメールのやり取りを公開した。
【写真】「惜しくてかわいい」佐野勇斗が公開した祖父母との“ほっこり”するメールのやり取り
この日、TBS系バラエティー『THE神業チャレンジSP』に出演した佐野は、「神業チャレンジ優勝させていただきました！やったー！」と報告。「じいちゃんばあちゃん お祝いありがとう」とつづり、2人とのメールのやり取りを添えた。
「じーちゃん おじいちゃん」からは、「神業チャレンジ、ファシヨンモデル、ちゃんぴよん、おめでとう」とユニークな誤字混じりの祝福が届き、「佐野ばあちゃん」からは、絵文字たっぷりに「チャンピオンおめでとうカッコいいよー ね」と温かいメッセージが寄せられた。
この“絶妙”な言い回しのメッセージにファンからは、「おじいちゃんの誤字がかわいい」「"ファシヨン" "ちゃんぴよん"惜しくてかわいいwwwwwwwww」「ファッションとチャンピオン打てないじーちゃんかわいすぎるし絵文字いっぱい使ってくれる＆『ね』が途中で混ざっちゃってるばーちゃん愛しい」「佐野家ほんと素敵」「佐野家かわいすぎる」「ほっこり」「愛されてるね」などのコメントが寄せられている。
