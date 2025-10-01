超特急・ユーキ、目標は”LEO様”山田涼介「いつか並べるように」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のリョウガとユーキがは1日、東京・Zero Base 渋谷で行われた『ゲーミングPC 新ブランド「FREXAR」発表会』に出席。ユーキが『Apex Legends（エーペックス・レジェンズ）』での目標を語った。
【写真】金髪がカッコイイ！ゲーム機と写真をとるユーキ
リョウガとユーキは、個性のにじむカジュアルスタイルで登場。自身の個人YouTubeチャンネルなどでゲーム配信も行う2人は、FREXARの「ファーストプレイヤー」として、最新モデルを使って対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター6』をプレイした。
『Apex Legends』に夢中だというユーキは、イベントの最後に伝えておきたいことを聞かれ、「『エーペックス』といったら、LEO様が有名だと思うんですけど」とHey! Say! JUMP・山田涼介のゲーム配信名義にをあげた。「LEO様とも共演したことがあって。僕は（メンバーの）ハルと一緒によなよなランクを回しているので、負けないくらい僕らも…」と明かすと、リョウガが「ユーキ、ハルじゃん。1枠空いてるじゃん」と3人1組で戦う『Apex Legends』でのチーム勧誘を提案。ユーキは「いやいや、いけたら最強だけど」と苦笑いしつつ、「たしかに、それを目標に。いつかそれができるくらい腕を磨いて、しっかり並べるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。
【写真】金髪がカッコイイ！ゲーム機と写真をとるユーキ
リョウガとユーキは、個性のにじむカジュアルスタイルで登場。自身の個人YouTubeチャンネルなどでゲーム配信も行う2人は、FREXARの「ファーストプレイヤー」として、最新モデルを使って対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター6』をプレイした。