田村淳、ロンブー解散の理由をテレビ初告白 やり直したい分岐点「そうしたらあいつが闇営業とか行くこともなかったのかな」
お笑いタレントの田村淳が、1日放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！田村淳が解散理由を告白SP』（後11：45）に出演。世間を騒がせたロンドンブーツ1号2号解散理由をテレビ初告白する。
【予告動画】田村淳、ロンブー解散の理由をテレビ初告白
同番組は、毒舌M-1王者とろサーモン・久保田かずのぶ＆ウエストランド・井口浩之がMCとして本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティー。今回のSPでは久保田＆井口が禁断の質問で「田村淳の本音」に斬り込む。NGなし、芸能人生をひも解きながら、ロンドンブーツ1号2号解散の理由をテレビ初告白していく。そして、「そしたらあいつが闇営業とかに行くこともなかったのかな」と芸人人生でやり直したいターニングポイントも淳が初めて打ち明ける。
元相方となった田村亮との知られざる過去とは。2人の関係性の移り変わりやコンビや亮に対して思っていたこと、今まで明言されてこなかった、ロンドンブーツ1号2号の裏側が淳の口から明かされる。
そして、世間を騒がせた吉本興業を退社した件について、淳は「亮さんを吉本（興業）に戻す」と普段は語ることがない当時の想いを激白。その言葉に込められた背景とは。コンビについて語る淳の姿に井口は「コンビバランスめちゃくちゃいい」とコメントするが、「その亮さんに出会えなくなったのは俺が追い込んだから」と今になって気付いたことをぶっちゃけ。
さらに、デビューから怒涛の勢いでのテレビ出演は「戦略通り」だった（？）、恋愛ネタの番組で一躍日の目を浴びた淳の番組MCのスキルは「〇〇で学んだ」（？）、そのエピソードに久保田から「その時が一番モテてた？」と食い気味な質問も飛び出す。人生の転機となった甲本ヒロトとの衝撃の出会いまで語る。そこで「ピュアですね」と井口からいじられる（秘）エピソードとは一体。さらに亮との今の関係や亮に対する思いも赤裸々に打ち明け「ここ（この番組）が一番しっかりしゃべったかな」と知られざる本音が連発となる。
