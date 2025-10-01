西武は１日、渡部健人内野手（２６）、平井克典投手（３３）、水上由伸投手（２７）、佐々木健投手（２９）ら大量１１選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。

今季も５位と低迷し、３年連続Ｂクラス確定。西口監督の就任２年目、巻き返しを目指す来季へ、大なたを振るう形となった。

▽通達された選手は以下。平井克典投手、水上由伸投手、大曲錬投手（育成）、井上広輝投手（育成）、古賀輝希選手、渡部健人選手、野村和輝選手（育成）、川野涼太選手（育成）、松原聖弥選手、モンテル選手、奥村光一選手

渡部健は２０年度ドラフト１位で入団。体重１１５キロの長距離砲で「おかわり２世」として期待され、２３年には６本塁打をマークした。だが、昨季は結果が残せず３８打席で打率・０３０、０本塁打。今季はファームでも４本塁打と伸び悩み、１軍出場がなかった。渡部は「ドラフト１位で指名いただいて入団したのに良い結果を出すことができず悔しいです。今年の終盤にやっと良い手応えをつかめていたので、もっと早く気づきたかった」と悔やみ、今後については未定とした。

平井克典投手（３３）は１８年に６４試合、１９年にはパ・リーグ記録となる８１試合に登板した鉄腕。２２年には先発も務めて６勝したが、２３年は再びリリーフに専念して５４試合に登板した。一昨年オフにＦＡ残留で２年契約したが、今季は１軍登板がなかった。

水上は２０年育成ドラフト５位から大成。２２年には中継ぎ右腕として６０登板で防御率１・７７の好成績を残し、最優秀中継ぎと新人王に輝いた。だが、翌年から成績が下降。今季は５試合の登板に終わっていた。

佐々木は２０年度ドラフト２位。２２年に３７登板、２３年には２１登板で防御率０・８７と活躍する一方で、同年８月には左肘のトミー・ジョン手術を受けた。今年実戦復帰し、１軍で１５登板したが、防御率５・０２と振るわなかった。

また昨年６月、巨人からトレードで加入した松原も戦力外。貧打で低迷するチームの期待は大きかったが、打率・１２３と結果を残せず。今季も８試合で打率・２７３とアピールができなかった。巨人時代には育成から這い上がり、２１年は１３５試合の出場で打率・２７４、１２本塁打、３７打点。外野のレギュラーとして活躍した。今後は未定という。