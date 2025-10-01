９月２６日に最終回を迎えたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」のスピンオフドラマ「あんぱん特別編 メイコの初舞台」が９月３０日、放送された。朝ドラ本編でもシュール過ぎると話題となったミュージカル「アンパンマン」の着ぐるみについて、主演俳優も困惑していたことが発覚した。

本編でも子どもたちが笑顔で声援を送った「アンパンマン」ミュージカルの開演１時間半前を描いたもので、ここで主演の浜辺ヒラメ（浜野謙太）が「だっておかしいよね」と突然ゴネだしていた。

話を聞く健ちゃん（高橋文哉）へ着ぐるみを見せながら「ここが顔だよね？で、ぼくがここから顔をだす。顔が２つあるってことだよね？おかしいよね？」と今更ながら疑問を訴えた。健ちゃんは「なんで本番前にゴネると？」と頭を抱えるが、ヒラメは「今日見てがく然。ハッキリ言って変じゃないか？大丈夫か、子ども」と不安げ。そして「俺は芸人だ。笑わせるのが仕事だ。だが笑われるのは許せん」と言ってダダをこねる。

その後、メイコが一喝し、無事に舞台の幕が開く。

「あんぱん」本編では笑顔でミュージカルを演じていたヒラメだが、ネットでも話題となっていた顔が２つあること、そして顔を食べさせた後に胴体だけで踊る姿に、ネット同様、違和感を覚えていたようだ。

このスピンオフを見たネットも「ヒラメが開幕直前にゴネていたエピソードが面白かった。自分も本編見た時、ヒラメが顔だしていることに違和感あったので」「ヒラメさん、ついに気づいてしまった」などの声が上がっていた。