ÅÄºê»ËÏº¡¡¹â»Ô»á¤¬ËãÀ¸»á¤ØºÆ¤Ó¤Î»Ù±çÍ×ÀÁ¤â¡ÖµîÇ¯¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é»Ù±ç¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»Ù±ç¤ËÈÝÄêÅª
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£±Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÇ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£´ÆüÅê³«É¼¤ò·Þ¤¨¤ëÁíºÛÁª¤ÎµÄ°÷É¼¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃæÁ¾º¬¹°Ê¸»á¤¬£¹·î£²£¹Æü¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤òË¬Ìä¡£¤µ¤é¤Ë¹â»Ô»á¤â£³£°Æü¤ËËãÀ¸»á¤òË¬¤Í¤Æ¡¢»Ù±ç¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ËãÀ¸¤µ¤ó¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤¬µîÇ¯¤Î½©¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤Î¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ì¿´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤À¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¹â»Ô¤µ¤ó»Ù±ç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢Éé¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤âÉé¤±¤¿¤·¡¢ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Í»ö¤Ç¤â½è¶ø¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÙ¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¾è¤ë¡Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤«¼«Ê¬¤¬¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô»á¤ÈÁè¤Ã¤¿¾åÀîÍÛ»ÒÁ°³°Ì³Áê¤¬£¹·î£³£°Æü¡¢¾®Àô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£ÅÄºê»á¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾åÀî¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¡£¾®Àô¿Ø±Ä¤Ï¾åÀî¤µ¤ó¤ÏÎÓ¤µ¤ó¤ÎÊý¤À¤í¤¦¤ÈºÇ½é¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¾åÀî¤µ¤ó¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÎÓË§Àµ»á¤ÈÆ±¤¸µì´ßÅÄÇÉ¤Î¾åÀî»á¤¬»Ù»ý¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç²ÏÌîÂÀÏº»á¡¢¾®Àô»á¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£¾¡¿®Î¾»á¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿£³»á¤¬¾®Àô»á»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖµîÇ¯ÁíºÛ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¿ô¿Í¤«¤ÎÉ¼¤òÆ°¤«¤»¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾®Àô»á¤Ø¤ÎµÄ°÷É¼¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£