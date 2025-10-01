国民スポーツ大会（旧国民体育大会）相撲競技が30日、滋賀県長浜市の県民共済ドーム長浜で行われた。競技2日目のこの日は、少年（高校生）の部団体決勝トーナメントと個人戦、成年の部団体予選が行われた。少年（高校生）の部団体戦は、鳥取県が2年連続8度目の優勝を果たした。

埼玉栄高のメンバー5人で構成される埼玉県は、決勝で鳥取県に敗れて準優勝。今季は弘前大会3位、高校総体3位、宇佐大会準優勝と上位に名を連ねていたが、今季初めての優勝には届かなかった。準々決勝では石川県に3―2で辛勝。2―2の大将戦で高校総体個人戦準優勝の永松慧悟（2年）が石川県の中村颯斗（金沢学院大附属高1年）に一気に寄り倒されたが、相手の痛恨の勇み足でなんとか白星を拾って準決勝に駒を進めた。危ない展開を経て気合が入ったのか、準決勝は神奈川県を5―0で圧倒。決勝は中堅戦を終えて2―1で先に王手をかけたが、惜しくも逆転負けを喫した。

団体メンバー5人のうち唯一の3年生として奮闘したのが、二陣の垣添玄空（はるく）。予選から決勝までの全7試合で6勝1敗で、決勝の鳥取戦では高校総体個人戦8強の川崎永遠（2年）を土俵際見事なうっちゃりで破った。それでも「最後に優勝して（監督の）山田先生と（監督夫人の）早苗さんを胴上げしたかった」と団体としての惜敗を悔しがっていた。スポーツ経験のない状態から始めた3年間の高校相撲はこれで一区切り。それでも、将来性豊かな大器は「これからまた稽古するしかない。遊んでられるほど強くないので」とすぐに次のステージへ視線を向けていた。

父は大相撲の雷親方（元小結・垣添）で、母は女子相撲元全日本王者の垣添栄美さん。秋場所を終えた直後の29日朝から、親方、おかみ、部屋頭の幕内・獅司、三段目・若雷（埼玉栄・永松慧悟の兄）も含め“雷ファミリー”総出で応援に駆けつけていた。高校最後の試合を見守った雷親方は「よく頑張ったと思います。（入学時は）タオル持ちでいいから逃げずに頑張れ、と言って送り出した。ゲームばかりしていた子がこうやってレギュラーで試合に出る姿は想像もできなかった。（監督の）山田先生と（監督夫人の）早苗さんに感謝ですね」と感慨深げに話した。

進路については、父も母も一切口出しせず本人に任せているという。「これから何と言ってくるか、楽しみですね」と親方。本人はこれまでもプロ入りを公言しており、この日も「雷部屋に入って大相撲で活躍したい」と改めて明言した。夏休み中には実家の雷部屋で稽古に参加しており、既に三段目力士と互角の力があるという。期待の大きな2世力士が、また新たに誕生しそうだ。