「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース１０−５レッズ」（３０日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は試合後会見に臨み、先制点の重みについて「先発投手にとっても早い回で援護があるというのはそれだけ自分の攻めにもつながりますし、先制点以降の打席に関しても心に余裕を持って振れる。そういう追加点を取ってリードしている方がいい打席を送れるんじゃないかなと思います」と語った。

先制点を奪ったチームが有利となる３戦先勝のワイルドカードシリーズ。この日は初回の第１打席で右翼へ先頭打者アーチを放ってリードを奪った。「難しいコースでしたけどしっかりいいスイングができた。スタートの形としては最高のスタートが切れた」とグラウンドで語っていた大谷。チームを勢いづける一撃になった。

「１本目に関しては１００マイルのインコースを狙ってるかと言ったら、それで打てる球ではないし。２本目に関しては甘い球でしたけど走者がいる場面だった。どちらも良さがあったと思います」と振り返った大谷。２発目は甘いスライダーを右中間席へたたき込み、試合の行方を決定付けた。

試合前にはブルペンで投球練習を行った大谷。米メディアから投手について問われると「いつでもいけるように準備はしています」と力を込めた。