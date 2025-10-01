ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３０日（日本時間１日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ＝３回戦制）に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に先頭打者弾、６回に超特大２ランを放ち、５打数２安打３打点だった。チームは１０―５で勝ち、地区シリーズ進出に王手をかけた。

試合後、中継したＮＨＫのインタビューに応じた。第１戦の勝利については「初戦取れていいゲームだったと思います。攻撃陣を含めてしっかり最後まで攻めれてよかったと思います」と振り返った。

初回の先頭打者弾は打球速度１１７・７マイル（約１８９・４キロ）の弾丸ライナーだった。「難しいコースでしたけれど、しっかりといいスイングができて、スタートとしては最高の形でスタートできてよかったと思います」と淡々と語った。

６回の２本目は飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）の超特大弾。ポストシーズンでの１試合２発は初だ。「比較的甘めでしたけれど、ランナーいる場面でいい追加点になったかなと思います」と納得の表情だった。

レギュラーシーズンを含めてここ１５試合で９発と量産態勢だ。「比較的ゾーンの見極めができている。継続するのは難しいと思うので、明日以降、しっかり自分の打席をしっかり送ればいい結果が出てくるかなと思います」と手応えを口にした。

翌１日（同２日）の第２戦は山本由伸投手（２７）が先発する。「本当に今日はスネル投手が素晴らしいパフォーマンスで明日につなげているので、由伸ももちろんいい波に乗ってくれると思いますし、打線もその波に乗って初回からしっかり攻めれればいいんじゃないかと思っています」と必勝を誓った。２連勝でフィリーズの待つ地区シリーズへ進む。