12星座占い★2025年10月の運勢「牡牛座（おうし座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・10月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）10月の「牡牛座（おうし座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「牡牛座（おうし座）」さんの10月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
牡牛座（おうし座：4月20日〜5月20日）
全体運
忙しさが目立つ月ではありますが、新たな出会いや交流が広がったり、楽しいことも期待できる月となりそうです。忙しいときだからこそ、パートナーや大切な人がいる人は相手との対話を大切にしましょう。
恋愛運
恋愛運は中旬まで良好です。特に新しい出会いを求めている人にとってはチャンスのタイミングなので、積極的に動いてみましょう。
仕事運
中旬以降に忙しさが目立ってきますが、仕事運は好調です。仕事上でのコミュニケーションを積極的に取っていきましょう。
ワンポイントアドバイス
緊張感を感じることが多いかもしれません。リフレッシュの時間をこまめに持つことが大切です。おいしいもの、香りの良いものを食べて気分転換しましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
